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Залужний показав, як ЗСУ запускали ракети Atacms (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Залужний показав, як ЗСУ запускали ракети Atacms (відео)
Застосування ракет Atacms Збройними силами України
фото: скрін із відео

ЗСУ ймовірно вдарили ракетами Atacms по аеродромах ворога

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські воїни застосували американські ракети Atacms. Відповідне відео Залужний опублікував у Telegram.

«Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку», – написав він.

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal писало, що Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети Atacms по російських військах, атакуючи російську авіацію на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Російські Telegram-канали після нічного ураження російської техніки поблизу двох міст також заявляли про удар цим типом ракет та публікували фото нібито уламків американського озброєння.

Згодом президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.

Теги: ЗСУ ракета Валерій Залужний

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