Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року

На думку Залужного, навіть попри переважаючу кількість літаків та гелікоптерів росіяни не відчувають себе спокійно в небі України

Валерій Залужний: «Не дивлячись на втрати, на сьогодні противник продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі, що ускладнює просування наших військ»

До кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist.

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Залужний уточнив, що з початку широкомасштабної війни РФ втратила таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів – приблизно на 13 полків (бригад) армійської авіації. При цьому втрати засобів ППО ворога перевищують 550 одиниць.

«Не дивлячись на такі втрати, на сьогодні противник продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі, що ускладнює просування наших військ та є одним із ключових факторів, який трансформує характер воєнний дій у позиційну форму», – зазначив Залужний.

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Головнокомандувач ЗСУ вважає, що Росія може збільшити кількість авіації. Але, на його думку, навіть попри переважаючу кількість літаків та гелікоптерів росіяни не відчувають себе спокійно в небі України

«За різними оцінками, на кінець 2023 року противник може наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій, тому на цю обставину слід звернути особливу увагу. Але, незважаючи на суттєву кількісно-якісну перевагу противника в авіації та засобах ППО, він не може конвертувати її в повне панування у повітрі завдяки вдалій роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу», – пояснив він.

Авіаційна дивізія – це основне авіаційне угруповування, яке складається з пункту управління, кількох авіаційних полків і частин забезпечення. У Радянському Союзі авіаційна дивізія складалася з трьох полків, які налічували 98 літаків (бомбардувальники) або 124 літаки (винищувачі та штурмовики).

Залужний додав, що в окупантів на перший план зараз виходять безпілотники, які перебрали на себе значну частку завдань авіації, зокрема, щодо розвідки та ураження з повітря.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада ЗСУ знищили російський літак.