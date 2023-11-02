Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року
На думку Залужного, навіть попри переважаючу кількість літаків та гелікоптерів росіяни не відчувають себе спокійно в небі України
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний: «Не дивлячись на втрати, на сьогодні противник продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі, що ускладнює просування наших військ»

До кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist.

Залужний уточнив, що з початку широкомасштабної війни РФ втратила таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів – приблизно на 13 полків (бригад) армійської авіації. При цьому втрати засобів ППО ворога перевищують 550 одиниць.

«Не дивлячись на такі втрати, на сьогодні противник продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі, що ускладнює просування наших військ та є одним із ключових факторів, який трансформує характер воєнний дій у позиційну форму», – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що Росія може збільшити кількість авіації. Але, на його думку, навіть попри переважаючу кількість літаків та гелікоптерів росіяни не відчувають себе спокійно в небі України

«За різними оцінками, на кінець 2023 року противник може наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій, тому на цю обставину слід звернути особливу увагу. Але, незважаючи на суттєву кількісно-якісну перевагу противника в авіації та засобах ППО, він не може конвертувати її в повне панування у повітрі завдяки вдалій роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу», – пояснив він.

Авіаційна дивізія – це основне авіаційне угруповування, яке складається з пункту управління, кількох авіаційних полків і частин забезпечення. У Радянському Союзі авіаційна дивізія складалася з трьох полків, які налічували 98 літаків (бомбардувальники) або 124 літаки (винищувачі та штурмовики).

Залужний додав, що в окупантів на перший план зараз виходять безпілотники, які перебрали на себе значну частку завдань авіації, зокрема, щодо розвідки та ураження з повітря.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада ЗСУ знищили російський літак.

 

Теги: війна росіяни втрати Валерій Залужний повітря літак росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
13 жовтня, 04:54
О'Доннелл зауважив, для, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою необхідно певний час
Україна отримала всі обіцяні танки Abrams від США
17 жовтня, 18:01
Влада попереджає про можливі гучні вибухи на Київщині
Влада попереджає про можливі гучні вибухи на Київщині
13 жовтня, 08:56
Усі програми РФ нині спрямовані на те, аби зробити з депортованих дітей – слухняних російських військових
Діти займають перше місце у плані Путіна зі знищення України: що задумав диктатор
19 жовтня, 14:00
Повітряні сили повідомили про запуск кількох груп ударних дронів із Криму та Білгородщини
Повітряні сили повідомили про запуск кількох груп ударних дронів із Криму та Білгородщини
11 жовтня, 22:03
Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам
Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам
26 жовтня, 20:58
Індія є одним із провідних постачальників ліків до Росії
Росіяни вирішили підставити Індію із купівлею ліків: подробиці
30 жовтня, 13:19
Шойгу вигадав «потужний» комплекс, який нібито за тиждень збив 24 літаки ЗСУ
Шойгу вигадав «потужний» комплекс, який нібито за тиждень збив 24 літаки ЗСУ
25 жовтня, 14:00
Російські Міг-31 на аеродромі в Севастополі
Росія намалювала МіГи на аеродромі в Севастополі: супутникові знімки
27 жовтня, 12:48

Події в Україні

Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року
Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року
Коли Україна вперше вдарила по Криму Atacms? Названо дату
Коли Україна вперше вдарила по Криму Atacms? Названо дату
ЗСУ знищили російський літак
ЗСУ знищили російський літак
ЗСУ зупинили десять ворожих атак на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ зупинили десять ворожих атак на двох напрямках – Генштаб
В окупований Джанкой автобусами та потягами прибувають мобілізовані окупанти (фото)
В окупований Джанкой автобусами та потягами прибувають мобілізовані окупанти (фото)
Буданов та митрополит Епіфаній провели зустріч (фото)
Буданов та митрополит Епіфаній провели зустріч (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
19K
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
6176
Названо країну ЄС, де українці найчастіше відкривають свою справу
3806
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
3450
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
3104
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту