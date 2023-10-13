Залужний провів першу розмову з командувачем армією США

Залужний ознайомив Брауна з оперативною обстановкою на фронті, кроками ЗСУ в обороні та наступі

Залужний обговорив з Брауном нагальні потреби українських військових

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльзом Брауном. Про це головком повідомив у Telegram.

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«Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани», – написав Залужний.

Залужний також обговорив з Брауном нагальні потреби українських військових, серед яких – засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Головком ЗСУ подякував за останній пакет військової допомоги, який Україні надали США.

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«Окремо зупинилися на питанні підготовки наших військовослужбовців та відновлення підрозділів. Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією», — додав головком.

Нагадаємо, Браун заявив, попри те, що взимку вести бойові дії складніше, Сили оборони України збираються продовжити контрнаступ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.

До слова, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.