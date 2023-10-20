Військові кібери зробили особливий «подарунок» російським зв'язківцям

Замість сайтів російських підприємств користувачі побачили особливе вітання за участі Залужного

Військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки РФ. Про це повідомляє «СтраткомЗСУ».

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Як зазначається, замість сайтів російських підприємств користувачі побачили особливе вітання за участі Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з Днем зв’язку Росії.

«Військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки. Замість сайтів 13 російських підприємств користувачі побачили «вітання» з Днем зв’язку Росії», – йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що жертвою хакерів, серед іншого, сайт водоканалу міста Чебоксари. «Серед об’єктів – портали підприємства Камаз-Краснодар, водоканалу міста Чебоксари та управління Федеральної служби виконання покарань (ФСИН) у Чуваській республіці», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у День повітряного флоту РФ на російських сайтах з’явилися фото полоненого російськго пілота та зображення підбитого СУ-27.