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Військові кібери зробили особливий «подарунок» російським зв'язківцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові кібери зробили особливий «подарунок» російським зв'язківцям
Жертвою хакерів,  серед іншого, сайт водоканалу міста Чебоксари
фото: СтраткомЗСУ

Замість сайтів російських підприємств користувачі побачили особливе вітання за участі Залужного

Військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки РФ. Про це повідомляє «СтраткомЗСУ».

Як зазначається,  замість сайтів російських підприємств користувачі побачили особливе вітання за участі Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з Днем зв’язку Росії.

«Військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки.  Замість сайтів 13 російських підприємств користувачі побачили «вітання» з Днем зв’язку Росії», – йдеться у повідомленні. 

Також повідомляється, що жертвою хакерів,  серед іншого, сайт водоканалу міста Чебоксари. «Серед об’єктів – портали підприємства Камаз-Краснодар, водоканалу міста Чебоксари та управління Федеральної служби виконання покарань (ФСИН) у Чуваській республіці», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у День повітряного флоту РФ на російських сайтах з’явилися фото полоненого російськго пілота та зображення підбитого СУ-27. 

Теги: військові подарунок кібератака хакер Валерій Залужний

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