Військові кібери зробили особливий «подарунок» російським зв'язківцям
Замість сайтів російських підприємств користувачі побачили особливе вітання за участі Залужного
Військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки РФ. Про це повідомляє «СтраткомЗСУ».
Як зазначається, замість сайтів російських підприємств користувачі побачили особливе вітання за участі Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з Днем зв’язку Росії.
«Військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки. Замість сайтів 13 російських підприємств користувачі побачили «вітання» з Днем зв’язку Росії», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що жертвою хакерів, серед іншого, сайт водоканалу міста Чебоксари. «Серед об’єктів – портали підприємства Камаз-Краснодар, водоканалу міста Чебоксари та управління Федеральної служби виконання покарань (ФСИН) у Чуваській республіці», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв «Главком», у День повітряного флоту РФ на російських сайтах з’явилися фото полоненого російськго пілота та зображення підбитого СУ-27.
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