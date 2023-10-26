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Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Залужний обговорив із західними командувачами плани Росії на полі бою та зброю для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Військові зупинилися на актуальних потребах Збройних сил України в снарядах, дронах та військовій техніці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Про це повідомляє Залужний у Facebook.

«Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника», – йдеться у повідомленні.

Військові зупинилися на актуальних потребах Збройних сил України в снарядах, дронах та військовій техніці.

«Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури», – додав головком ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. 

Нагадаємо, триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Facebook інфраструктура населення Валерій Залужний ворог

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