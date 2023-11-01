Залужний заявив про необхідність розширення переліку осіб, які можуть бути мобілізовані

В Україні обмежені можливості з підготовки резервів на власній території

В Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці, опублікованій The Economist.

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Залужний назвав одним із своїх головних пріоритерів нарощування резервів. Він також додав, що Україні необхідно розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

«Росія не змогла отримати вигоду зі своєї величезної переваги в живій силі, тому що Володимир Путін занепокоєний тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, а також тому, що Росія не може підготувати й екіпірувати достатню кількість людей. Однак наші можливості з підготовки резервів на власній території також обмежені. Ми не можемо легко щадити солдатів, відправлених на фронт», – заявив він.

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Головнокомандувач також додав, що у РФ є всі можливості завдавати ударів по навчальних центрах України.

«Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Також ми запроваджуємо «бойове стажування», яке передбачає розміщення знову мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їхньої підготовки», – наголосив він.

Також Данілов не виключив, що проблеми з призовом в Україні можуть виникати з часом. Але поки що кількість людей у секторі безпеки та оборони не зменшується.

Нагадаємо, 30 жовтня, видання Time оприлюднило статтю про президента Володимира Зеленського та виклики, з якими стикається Україна. Зокрема, журналісти стверджували, що набір в армію України практично припинився після того, як глава держави вирішив звільнити обласних військкомів.

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Також Банкова відреагувала на статтю Time про Зеленського.