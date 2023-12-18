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Латвія збирається видворити із країни понад тисячу росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Латвія збирається видворити із країни понад тисячу росіян
15 500 громадян Росії запросили посвідку на постійне проживання у Латвії
фото з відкритих джерел

Близько 2 200 осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в Латвії

Влада Латвії може вислати з країни понад 1 000 громадян Росії. Про це заявила керівник управління у справах громадянства та міграції Латвії Майра Розе, повідомляє Delfi.

Вона повідомила, що близько 15 500 громадян Росії запросили посвідку на постійне проживання, а майже 3 тис. осіб – тимчасову посвідку на проживання.

За словами Розе, близько 2 200 осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в Латвії.

Однак це ще не остаточна цифра, оскільки люди продовжують подавати документи, і Управління у справах громадянства та міграції попросило Державну прикордонну охорону Латвії перевірити, чи не виїхали вже люди, інформація про що може з'явитися наприкінці цього тижня.

«Понад 1 000 осіб підлягають видворенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасову посвідку на тимчасове проживання, але, на жаль, ми мусимо сказати їм, що вони мають виїхати, тому що жоден із пунктів закону до них не відноситься», – сказала Розе.

Раніше повідомлялося, що Путін почав погрожувати Латвії через утиски російськомовних.

Теги: Латвія росія росіяни

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