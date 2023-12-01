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Президенти трьох країн відмовилися від спільного фото з Лукашенком

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президенти трьох країн відмовилися від спільного фото з Лукашенком
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на Конференції ООН зі зміни клімату
фото з відкритих джерел

Водночас на спільному фото поруч із Лукашенком стоїть президент Туреччини Реджеп Ердоган та глава Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса

Президент Литви Гітанас Науседа, а також очільники Латвії та Польщі відмовилися зробити спільне фото на Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї в п’ятницю, 1 грудня. Причина – присутність президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це пише LRT із посиланням на заяву Гітанаса Науседи.

«Було би лицемірно стояти пліч-о-пліч з лідером країни, яка стала плацдармом для російської агресії проти України», – сказав він.

До бойкоту Науседи приєдналися президенти Латвії та Польщі, відповідно, Едгарс Рінкевичс і Анджей Дуда.

«Білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом з Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні, від людських жертв до катастрофічного впливу на довкілля», – пояснив своє рішення Науседа.

Очільник Литви наголосив, що це нагадувало «сімейне фото, а Лукашенко не є частиною родини, до якої ми хочемо належати».

Країни Заходу звинувачують Лукашенка в тому, що він дозволив Росії використовувати територію Білорусі як плацдарм для нападу на Україну.

Водночас на спільному фото поруч із Лукашенком стоїть президент Туреччини Реджеп Ердоган та глава Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.

Президенти трьох країн відмовилися від спільного фото з Лукашенком фото 1

Нагадаємо, під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії сьогодні, 30 листопада, із зали вийшли деякі делегати. У свою чергу Лавров,  коли побачив, що міністри залишають засідання, попросив «дати йому спокій».

Теги: Білорусь Польща Олександр Лукашенко Латвія Литва

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