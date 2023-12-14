Експерт пояснив, чому ворог почав обстрілювати Київ «Іскандерами»

З Брянська до Києва ракета долітає за дві хвилини і оголосити повітряну тривогу не встигають

«У них лишилося дуже мало ракет повітряного базування. Притримують для Західної України»

Використання балістики дає росіянам потужні переваги та було питанням часу. Відповідну заяву у інтерв’ю «Главкому» зробив військовий історик та експерт Михайло Жирохов.

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«З Брянської області до Києва – приблизно 200 км, і за швидкості, яку розвиває балістична ракета, це десь дві хвилини підльоту. Звісно, повітряна тривога на це зреагувати не може. ППО ж реагує, бо перебуває «24 на 7» на бойовому чергуванні, але все одно уламки потрапляють на об’єкти міста. А друга причина, чому росіяни перейшли на цю тактику, – у них лишилося дуже мало ракет повітряного базування (Х-55, Х-101). Вони їх притримують для ударів по Західній Україні, бо ці ракети мають більшу дальність», – зазначив експерт.

Жирохов додав, що балістика має дальність ураження ціли всього до 500 км, чого замало навіть для центральних областей нашої країни. Більше того, її запускають на відстань не більше 300-350 км, бо чим вона більше, тим вища вірогідність відхилення і відсоток ураження цілі серйозно знижується.

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«Іскандерів» у росіян лишилося дуже багато через те, що вони їх практично не використовували – лише в першій фазі війни та точково по прикордонних територіях. І, на жаль, вони у них ще є у достатньо великій кількості. Щодо масового використання С-400 я поки ставлюся скептично, тому що це – найбільш сучасний зенітно-ракетний комплекс. І вважаю, що у росіян поки нема потреба використовувати ці ракети саме як балістику», – повідомив експерт.

На думку Михайла Жирохова, росіяни намагаються уразити балістикою Бортничі і станцію аерації, яка там розміщена.

Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

Як повідомлялося, 13 грудня повітряна тривога у столиці була оголошена після того, як у районі лівого берега пролунали вибухи.