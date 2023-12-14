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Путін назвав кількість військ, які воюють в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін назвав кількість військ, які воюють в Україні
Диктатор назвав точну кількість окупантів, які перебувають у зоні бойових дій
фото з відкритих джерел

Президент РФ заявив, що лінія зіткнення в Україні складає 2 тис км

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на території України воюють 617 тис російських окупантів. Відповідна заява пролунала під час його пресконференції у четвер, 14 грудня.

«Лінія зіткнення в Україні складає 2 тис км, у зоні бойових дій перебувають 617 тис російських військових», – заявив Путін.

Раніше російський президент розповідав про те, що, окрім 300 тис мобілізованих на службу за контрактом, на війну проти України залучили 486 тис «добровольців».

Варто додати, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 грудня 2023 року загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 342 800 солдатів.

Нагадаємо, Росія втратила приголомшливі 87% від загальної кількості сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну, і дві третини своїх танків, повідомило джерело, знайоме з розсекреченою оцінкою розвідки США, наданою Конгресу. 

Триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Авіація сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

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Теги: війна путін втрати росіяни

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