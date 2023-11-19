Партизани пробралися на базу спецполку РФ у Москві (фото, відео)
Агенти успішно розвідали сліпі зони відеокамер росіян
Партизани проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві і виявили слабкі місця в охороні об'єкта. Про це повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.
«Агенти успішно розвідали сліпі зони відеокамер, розміщення штабу та складів, час чергування чергової зміни на КПП та маршрути патрулювання варти 107 спеціального моторизованого полку внутрішніх військ (в/ч 3747), що розташовується за адресою: пр. Вільний, 2», – йдеться в повідомленні.
Партизани вказали кординати розташування об’єкта: 55.76167458170783, 37.82084503325872.
Нагадаємо, вчора партизанський рух «АТЕШ» повідомив, що їхній агент проник до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії, у тимчасово окупованому Криму.
Раніше представник ГУР розповів про рейди в Крим і тиск на окупантів.
До слова, днями партизани успішно провели розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії в Криму.
Перед цим українські партизани розвідали російську військову базу в тимчасово окупованому місті Мангуш Донецької області.
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