Деякі європейські країни хочуть пом'якшити санкції проти Росії – Reuters

Представники деяких країн ЄС заявили, що один з пунктів наступного пакета санкцій проти РФ може «створити хаос для європейських компаній в усьому світі»

Деякі країни ЄС вважають, що один із пунктів наступного пакета санкцій «заходить надто далеко»

Деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового 12-го пакету санкцій виступили проти положення про жорсткі обмеження реекспорту до Росії низки європейських товарів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані анонімні джерела.

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Деякі країни ЄС вважають, що один із пунктів наступного пакета санкцій, який має на меті завадити Росії обходити накладені обмеження, «заходить надто далеко та призведе до негативних наслідків для світової торгівлі ЄС» і виявиться безрезультатним. Йдеться про12-ту статтю пропозиції, яка дістала назву «Положення про заборону Росії». На зустрічі послів цього тижня представники деяких європейських країн заявили, що цей пункт потенційно може «створити хаос для європейських компаній в усьому світі».

Під час зустрічі були висунуті пропозиції, згідно з якими експортери з ЄС будуть змушені ввести заборону на реекспорт усіх товарів у списку митних кодів Єврокомісії, що охоплює більше предметів повсякденного використання, аніж товарів військового призначення.

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Крім того, в законопроєкт у вівторок було внесено ще одне доповнення, яке виключає використання санкціонованих товарів для особистого користування внаслідок фіксації неодноразових випадків вилучення митниками на кордоні між РФ та ЄС таких речей, як, наприклад, зубна паста.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту.

Раніше стало відомо, що Литва планує повернутись до перемовин щодо того, щоб уніфікувати санкції проти росіян і білорусів.

До слова, Європейська комісія направила 27 країн ЄС пропозицію про заборону російських алмазів у рамках 12-го пакету санкцій. Одностайне схвалення очікується найближчими днями.