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Forbes Global розірвав угоду про продаж медіакомпанії мільярдеру, якого пов'язують з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Forbes Global розірвав угоду про продаж медіакомпанії мільярдеру, якого пов'язують з РФ
The Washington Post отримали доступ до аудіо- та відеозаписів, де російський олігарх Магомед Мусаєв каже, що це він «купив глобальний Forbes»
фото з відкритих джерел

Як зазначили у компанії, скасування продажу Forbes Global не вплине на її діяльність

Акціонери Forbes Global розірвали угоду про продаж медіакомпанії групі інвесторів на чолі з Остіном Расселом. Про це йдеться в заяві компанії, яку наводить Bloomberg.

«Скасування цього продажу не вплине на нашу повсякденну діяльність чи бізнес-цілі. Ми збираємося надалі інвестувати, дивитися в майбутнє та рухатися вперед, як і планували», – повідомили в компанії.

У травні 2023 року Рассел і гонконзька компанія Integrated Whale Media Investments (IWM) оголосили, що уклали остаточну угоду про придбання контрольного пакета акцій Forbes Global Media Holdings.

У жовтні журналісти The Washington Post отримали доступ до аудіо- та відеозаписів, де російський олігарх Магомед Мусаєв каже, що це він «купив глобальний Forbes», а формально все оформили на Рассела. Сам Остін заперечував російські звʼязки.

Як відомо, Мусаєв є власником російського Forbes, а також позиціонує себе як венчурний інвестор, технологічний підприємець та людина, що займається імпакт-інвестиціями. 2017-го підприємець інвестував $20 млн в американську компанію Luminar, засновником якої став Остін Рассел.

Нещодавно молодий бізнесмен уклав договір про купівлю медіахолдингу Forbes, хоча його компанія вже кілька років зазнає збитків. Журналісти стверджують, що він зміг профінансувати угоду лише на $10 млн. А решту $646 млн вкладають невідомі бенефіціари. На думку американських експертів, саме в цих коштах може бути російський слід, зокрема й Мусаєва.

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Теги: бізнес Forbes росіяни

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