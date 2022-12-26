Путін та Пригожин збираються націоналізувати майно олігархів РФ – ISW

Аналітики стверджують, що російські силовики можуть створювати інформаційні умови для виправдання націоналізації ресурсів олігархів

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російський диктатор Володимир Путін та підконтрольний йому олігарх Євгеній Пригожин створюють умови для націоналізації майна олігархів у РФ, щоб продовжувати фінансувати війну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики стверджують, що російські силовики можуть створювати інформаційні умови для виправдання націоналізації ресурсів олігархів – у Санкт-Петербурзі відбувся похорон загиблого терориста ПВК Вагнера, куди прибув Пригожин, який сказав, що в РФ потрібно конфіскувати розкішні речі та житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну проти України

Пригожин заявив, що багаті люди підтримують думку, що «західні куратори домінують у Росії в обмін на спонсорство їхнього способу життя».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пропагандисти, яких фінансує Пригожин, широко підтримали його критику та високо оцінили його роль у війні проти України. Він може використати свої популістські заяви, щоб підняти авторитет серед російського населення або вплинути на заходи щодо націоналізації активів бізнесу.

Крім цього, Путін також побічно виступив проти російських олігархів, заявивши, що росіяни, які «викачують гроші з-за кордону і не мають зв'язку з країною, становлять небезпеку для Росії».

Також диктатор зазначив, що хоча переважна більшість бізнесменів у РФ є «патріотами», є й ті, хто не поділяє його поглядів.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що фінансист ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.