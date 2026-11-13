Ле Пен погодилася на зустріч із Зеленським, але є нюанс

Французька політикиня запропонувала провести переговори у Брюсселі на тлі суперечок щодо фінансування України

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, однак запропонувала провести переговори не в Києві, а в Брюсселі. Політикиня пояснила свою позицію загостренням дискусії в Європі навколо фінансової підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Виступаючи на полях торговельного ярмарку в Парижі, Ле Пен зазначила, що саме Брюссель є доцільним місцем для такої зустрічі, оскільки питання фінансування України стало предметом гострих суперечок між європейськими державами.

За її словами, ситуація потребує обговорення не лише з українським президентом, а й у ширшому європейському контексті. «Канцлер Німеччини починає погрожувати людям, це стає проблемою в Європі, і було б цікаво це обговорити», – заявила Ле Пен.

Ле Пен повідомила, що має намір запропонувати переговори із Зеленським під час зустрічі з послом України у Франції, запланованої на понеділок.

Заява Ле Пен пролунала на тлі її попередніх обіцянок припинити фінансову допомогу Україні з боку Франції. Політикиня неодноразово стверджувала, що Париж більше не має достатніх фінансових можливостей для підтримки українських воєнних зусиль.

За оцінкою Ле Пен, щорічні витрати Франції на допомогу Україні становлять близько €6 млрд. Саме цю суму вона використовувала як один з аргументів на користь перегляду французької політики фінансування Києва.

Нагадаємо, 16 жовтня лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила про готовність приїхати до України для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Політикиня запропонувала обговорити можливе припинення фінансової допомоги Києву, посилаючись на обмежені можливості французького бюджету. Водночас вона наголосила, що не має особистих претензій до українського президента.