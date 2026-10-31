Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гуманітарна місія в Олешках: Меланія Трамп зробила заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Гуманітарна місія в Олешках: Меланія Трамп зробила заяву
Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну, заявила Меланія Трамп
фото: First Lady Melania Trump﻿

Перша леді США висловила надію на сталий мир

Перша леді США Меланія Трамп зробила заяву після евакуації людей із окупованих Олешків. Про це повідомляє «Главком».

«Надія на сталий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну. Разом ми можемо побудувати мирну планету, світ, сповнений надії для наших дітей», – написала Меланія Трамп.

Гуманітарна місія в Олешках: Меланія Трамп зробила заяву фото 1

Нагадаємо, українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога.

Найстаршій людині, яка виїхала з окупованих Олешків, – 94 роки. Наймолодшій – трохи більше року.

Подружжя Паліїв із тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині нарешті зустрілося в Україні після трьох років вимушеної розлуки. Жанна Палій виїхала з окупованого міста раніше, а її чоловік зміг дістатися на підконтрольну Україні територію лише тепер після евакуації.

Як зазначив Володимир Зеленський, Україна вдячна Американській стороні і першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво: «Ми дякуємо кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру. Слава Україні!»

Раніше, 23 жовтня 2026 року, стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.

Читайте також:

Теги: дипломатія Володимир Зеленський Україна Меланія Трамп кордон перша леді Дмитро Лубінець Олешки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення щодо Starlink спричинило суперечності в США
Пентагон і SpaceX переклали один на одного відповідальність за обмеження Starlink – Флеш
29 жовтня, 16:41
Зеленський наголосив, що територіальні домовленості потребують особистої участі лідерів держав
Зеленський назвав ключові теми майбутніх переговорів зі США та Росією
28 жовтня, 17:20
Зеленський закликав європейців налагодити власний канал спілкування з Москвою
ЄС заявив про намір долучитися до переговорів США, України й Росії
26 жовтня, 01:52
Після завершення війни Україні потрібно близько пів року для підготовки до виборів через законодавчі та безпекові питання
Зеленський розповів, чи балотуватиметься на виборах
18 жовтня, 20:57
Зеленський дав зрозуміти, що Україна не готова відмовлятися від ударів по об’єктах РФ, поки Москва продовжує атаки на енергетику
Зеленський розповів, чим США погрожували Україні
14 жовтня, 09:01
Після домовленостей з Угорщиною ЄС відкрив Україні два нові кластери
Вступ України до ЄС. Брюссель відкрив ще два переговорні кластери
13 жовтня, 21:05
У понеділок атмосферні фронти принесуть опади насамперед у західні, північні та центральні області
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 жовтня 2026 року
11 жовтня, 20:00
Через повітряну загрозу над Україною систему оповіщення активували, а відповідне попередження передали мобільним операторам для розсилки
Через атаку на Україну полякам прийшли екстрені попередження
4 жовтня, 21:46
У жовтні відзначають День захисників і захисниць України, а також багато інших важливих дат
Державні та міжнародні свята у жовтні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 вересня, 20:00

Політика

Гуманітарна місія в Олешках: Меланія Трамп зробила заяву
Гуманітарна місія в Олешках: Меланія Трамп зробила заяву
Японія висунула Росії ультиматум на зустрічі G20
Японія висунула Росії ультиматум на зустрічі G20
Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні
Лавров у США неочікувано поскаржився на Трампа
Лавров у США неочікувано поскаржився на Трампа
Каллас прокоментувала участь Лаврова в зустрічі G20
Каллас прокоментувала участь Лаврова в зустрічі G20
Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом (відео)
Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
133K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua