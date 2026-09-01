Вибори у Франції. Хто зупинить Ле Пен?

Чи спрацює самозбереження політичного мейнстріму на виборах у Франції?

Хоча до президентських виборів у Франції, запланованих на 18 квітня 2027 року, залишається ще більше семи місяців, передвиборча кампанія знаходиться фактично у самому розпалі. Причому, якщо з боку праворадикалів лідери вже давно відомі, на лівоцентристському фронті конкуренція досить значна.

30 серпня лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор оголосив про приєднання до президентських перегонів. Це відбулося практично через тиждень після того, як очільник лівоцентристської партії «Публічна площа» Рафаель Глюксман також висунув свою кандидатуру.

Як очікується, у виборах візьме участь і Франсуа Олланд, колишній президент Франції (2012-2017) і лідер Соціалістичної партії (1997-2008).

Про своє можливе балотування заявив і Домінік де Вільпен, відомий правоцентристський політик, колишній Прем’єр-міністр (2005-2007) і лідер партії «Гуманістична Франція», яку він позиціонує як об'єднавчий правоцентристський рух.

Кандидатами від правого флангу розглядаються і колишні прем’єр-міністри часів Президента Еммануеля Макрона Едуар Філіпп (2018-2020) та Габріель Атталь (2024).

Всі згадані політики активно підтримують Україну, окрім де Вільпена, який демонструє більш стриманий підхід, з наголосом на необхідності переговорів та скепсисом стосовно можливості ізоляції Росії. Водночас минулого року він різко критикував Президента США Дональда Трампа за його готовність до непотрібних поступок Путіну для якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання, без врахування інтересів України і Європи.

Ще одним супротивником на лівому фланзі стане Жан-Люк Меланшон, засновник партій «Соціалістична ліва» і «Франція нескорена». Він відомий не лише своїми ліворадикальними поглядами, а й відверто проросійськими настроями. Однак на жаль, на сьогодні він є найбільш рейтинговим кандидатом на лівому фланзі та обходить правоцентристів.

Згідно з опитуванням Ifop-Fiducial для LCI, Le Figaro та Sud Radio, опублікованим 26 серпня, у першому турі Меланшон набирає 16%, випереджаючи Глюксманна (11%). При цьому правоцентристські кандидати – Едуар Філіпп і колишній міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо – можуть отримати відповідно 14,5% і 6%. У той же час Марін Ле Пен перемагає з результатом 33%.

Зазначене опитування не включає всіх можливих кандидатів і поки що його результати можна вважати суто орієнтовними. Однак воно підтверджує досить тривалу політичну тенденцію щодо ймовірності перемоги як у першому, так і у другому турі кандидатів від праворадикальної партії «Національне об’єднання», причому незалежно від того, хто в кінцевому рахунку її представлятиме – Марін Ле Пен (яка вирішила балотуватися після рішення суду щодо апеляції у справі про парламентських помічників її партії) чи її формальний лідер Жордан Барделла.

Для того, щоб ефективніше протистояти праворадикалам, Глюксман і Фор закликають провести праймеріз серед лівоцентристів. Однак, поки що їх конкуренти такої ідеї не підтримують. Проте, можливості висунення єдиних кандидатів від споріднених політичних таборів обговорюються. Вважається, що найсильнішим єдиним кандидатом міг би стати Едуар Філіпп. За оцінками соціологів, його результат у першому турі залежить від сценарію участі.

У разі, якщо він стане єдиним сильним представником правоцентристів, він може отримати 17-18% голосів. У разі ширшої коаліції за участю лівих, його підтримка може сягнути 21%. За різними опитуваннями від липня-серпня, у другому турі з Філіппом перемагає поки що Ле Пен, однак, з мінімальним розривом (51-52,5% проти 47,5 – 49%).

Однак якщо хоча б правоцентристи не домовляться, у другий тур разом з Ле Пен може вийти Меланшон. Традиційний принцип другого туру французьких виборів «всі проти Ле Пен», який не допускав раніше до влади праворадикалів, у випадку з Меланшоном не спрацює. У другому турі соціологи пророкують йому нищівну поразку з рахунком 30,5 – 33% проти 67 – 69,5.