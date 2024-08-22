Лукашенко дорікнув Казахстану на погане ставлення до Росії. Відповідь не забарилася  

Казахстан заявив про ефективність своєї зовнішньої політики

Міністр закордонних справ Казахстану Мурат Нуртлеу відповів на закиди самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу країн СНД за нечесне ставлення до Росії. Під час зустрічі з послом Білорусі Павлом Утюпіним Нуртлеу закликав Мінськ об'єктивно оцінити позицію Астани «щодо нинішніх процесів», повідомляють росЗМІ.

Як наголосив Нуртлеу, Казахстан проводить «збалансовану та мирну зовнішню політику відповідно до Статуту ООН та основоположних норм міжнародного права». Астана твердо переконана, що «всі розбіжності між державами повинні вирішуватися політико-дипломатичним шляхом».

У нинішніх геополітичних умовах розроблена главою держави зовнішня політика країни довела свою ефективність. У цьому зв'язку міністр закликав білоруську сторону об'єктивно оцінити позицію Астани по відношенню до процесів, що відбуваються.

Так у МЗС Казахстану відреагували на критику президента Білорусі Олександра Лукашенка, який в інтерв'ю телеканалу «Росія 1» розкритикував зовнішню політику кількох пострадянських республік.

«Ми не починаємо крутити, як деякі наші пострадянські держави: вони хочуть щось забрати у Росії, а натомість нічого не дають. (...) Так не вийде. Будьмо разом! Не за горами цей час, коли ви приїдете в ту ж Росію і попросите підтримки і допомоги», – заявив Лукашенко.

Зокрема, білоруський диктатор нагадав, що коли «щось сталося в Казахстані», маючи на увазі заворушення в республіці в січні 2022 року, країна звернулася за допомогою «не до Китаю, Індії чи Пакистану», а до Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Казахстан хоче застосовувати санкцій проти Російської Федерації по-своєму, обіцяючи поставити власні економічні інтереси на перше місце. Про це заявив міністр торгівлі Серік Жумангарін.