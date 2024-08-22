Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко дорікнув Казахстану на погане ставлення до Росії. Відповідь не забарилася  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Лукашенко дорікнув Казахстану на погане ставлення до Росії. Відповідь не забарилася  
Лукашенка розкритикував зовнішню політику кількох пострадянських республік
фото: з відкритих джерел

Казахстан заявив про ефективність своєї зовнішньої політики

Міністр закордонних справ Казахстану Мурат Нуртлеу відповів на закиди самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу країн СНД за нечесне ставлення до Росії. Під час зустрічі з послом Білорусі Павлом Утюпіним Нуртлеу закликав Мінськ об'єктивно оцінити позицію Астани «щодо нинішніх процесів», повідомляють росЗМІ.

Як наголосив Нуртлеу, Казахстан проводить «збалансовану та мирну зовнішню політику відповідно до Статуту ООН та основоположних норм міжнародного права». Астана твердо переконана, що «всі розбіжності між державами повинні вирішуватися політико-дипломатичним шляхом».

У нинішніх геополітичних умовах розроблена главою держави зовнішня політика країни довела свою ефективність. У цьому зв'язку міністр закликав білоруську сторону об'єктивно оцінити позицію Астани по відношенню до процесів, що відбуваються.

Так у МЗС Казахстану відреагували на критику президента Білорусі Олександра Лукашенка, який в інтерв'ю телеканалу «Росія 1» розкритикував зовнішню політику кількох пострадянських республік.

«Ми не починаємо крутити, як деякі наші пострадянські держави: вони хочуть щось забрати у Росії, а натомість нічого не дають. (...) Так не вийде. Будьмо разом! Не за горами цей час, коли ви приїдете в ту ж Росію і попросите підтримки і допомоги», – заявив Лукашенко.

Зокрема, білоруський диктатор нагадав, що коли «щось сталося в Казахстані», маючи на увазі заворушення в республіці в січні 2022 року, країна звернулася за допомогою «не до Китаю, Індії чи Пакистану», а до Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Казахстан хоче застосовувати санкцій проти Російської Федерації по-своєму, обіцяючи поставити власні економічні інтереси на перше місце. Про це заявив міністр торгівлі Серік Жумангарін.

Читайте також:

Теги: росія Олександр Лукашенко Казахстан СНД

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія планує порушити тему F-16 на засіданнях Радбезу, скликаних іншими країнами
Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через передачу F-16 Україні
1 серпня, 23:46
У Британії проходять підготовку 34 000 українських новобранців
Навчання українських воїнів у Британії. The Times попередила про небезпеку
5 серпня, 10:13
Дніпро атакували ворожі БпЛА
У Дніпрі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки безпілотників
9 серпня, 01:34
РФ у війні з Україною втратила 589 700 осіб
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
10 серпня, 08:10
Демографічна ситуація у Росії ускладнюється
Демографічна прірва у РФ. Росіянки проігнорували вимогу Путіна
12 серпня, 13:57
У середині 2018 року місцеві жителі виступали проти відкриття сміттєвого полігону
У Ростовській області сталася нова пожежа
19 серпня, 20:03
Росіяни активно підтримували та підтримують війну з Україною
Російський опозиціонер гарантував Україні репарації
15 серпня, 09:14
Білоруські військові розгорнула авіацію та війська протиповітряної оборони біля кордону з Україною
Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО біля кордону з Україною
20 серпня, 02:19
Жодної сором'язливості щодо того, що британська зброя застосовується на території Росії для оборони України, не буде
Дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область – The Sunday Times
18 серпня, 22:11

Політика

НАТО готується розгорнути бронетанкову бригаду на кордоні з Росією
НАТО готується розгорнути бронетанкову бригаду на кордоні з Росією
Лукашенко дорікнув Казахстану на погане ставлення до Росії. Відповідь не забарилася  
Лукашенко дорікнув Казахстану на погане ставлення до Росії. Відповідь не забарилася  
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
Трамп провів перший після замаху виступ, закрившись куленепробивним склом
Трамп провів перший після замаху виступ, закрившись куленепробивним склом
Фінляндія планує розміщення військ НАТО на своїй території
Фінляндія планує розміщення військ НАТО на своїй території
Аналітик: Тіньовий флот Росії – прихована схема фінансування війни проти України
Аналітик: Тіньовий флот Росії – прихована схема фінансування війни проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
16K
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
15K
«Виходу немає!»: польські фермери анонсували нові протести
14K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7565
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua