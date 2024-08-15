Російський опозиціонер гарантував Україні репарації

Ілля Пономарьов: «Демократична Росія, що постане після падіння Путіна, виплатить репарації та поверне окуповані території не тільки Україні»

Демократична Росія після падіння режиму Путіна виплатить репарації, покарає винних у воєнних злочинах і звільнить всі окуповані землі – не тільки України. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

На питання, чи виплатить Росія Україні репарації, Пономарьов вілповів ствердно: «Так, звісно. І покараємо винних у воєнних злочинах. І звільнимо всі окуповані землі – не тільки України».

Пономарьов погоджується з тим, що необхідно кардинально перетворити російську державність, і що зараз є історичний шанс для того, щоб кардинально змінилась модель Росії.

На думку російського опозиціонера, це можна було б зробити за прикладом Сполучених Штатів, де впроваджена дуже децентралізована структура, де штати майже незалежні з точки зору законодавства тощо.

«Я зараз не бачу передумов для того, щоб в Росії відбувся повний розпад. Єдине – національні республіки справді можуть відокремитися. Але навіть якщо 100% національних республік відокремляться, це складе лише 20% Російської Федерації. Тобто питання розпаду – це не про теперішні автономії, це про Сибір, Урал, інші макрорегіони, а вони поки нікуди не рухаються», – каже політик.

Пономарьов вірить, що зміна влади у Росії відбудеться. «Якщо ми подивимося на історичні приклади, то доречно згадати Німеччину після Другої світової, де всі також підтримували Гітлера і жодних повстань не було. Перша повоєнна (окупаційна) влада Німеччини проіснувала лише чотири роки, а потім німці вже самі обирали собі демократичну владу», – нагадує політик.

За словами Пономарьова, Росії теж треба проіснувати цей перехідний період і перезавантажити державність у співпраці з Україною та іншими державами світу.

Політик зауважив, що він має дружні стосунки з Ходорковським, але разом з тим вони мають різне ставлення до боротьби, до майбутнього Росії.

«Ми однодумці у тому, як потрібно створювати певні органи влади, але навіть там не все просто, бо він – не демократ взагалі, його досвід керування – з бізнесу, цілком авторитарний. Він у принципі не розуміє, що таке демократичний процес, він не розуміє, як можуть працювати інституції; а я багато працював на Заході, наприклад, в Сполучених Штатах, і бачив все це на власні очі», – каже Пономарьов.

Так само, додає російський опозиціонер, «Форум свободной России» Каспарова – це яскраве явище, але і там все побудовано недемократично, бо керує процесами одна людина.

«Тому ми й створили «З'їзд народних депутатів», де намагаємося поєднати всіх тих, хто поважає інституцію, хто поважає закон, хто поважає верховенство права, причому не на словах, а на ділі. Тому я можу дружити водночас і з Невзоровим, і з Фейгіним, і з Гудковим – є певні речі, де ми відрізняємось, і є певні речі, де ми однодумці», – каже політик.

Пономарьов також розповів про своє бачення процесу формування умовного російського уряду в умовах, коли немає стовідсоткових однодумців.

«Це справа парламенту, де повинні бути різни точки зору. Тобто я хочу сформувати нову конституцію і нове базове законодавство, нову структуру влади. Хто там буде, з точки зору особистостей, – це друге питання», – пояснив російський опозиціонер.

Політик вважає, що спочатку прийдуть ті, хто візьме участь в силовому спротиві, але це буде тимчасово. Далі, на його думку, розпочнеться перехідний період – два, три роки, можливо, дещо довше, але на виході буде сформована нова система.

Пономарьов каже, що хоче взяти участь у судовій реформі, бо щоб добитися справедливості у країні, треба розбудувати систему судів, а це дуже важкий процес.

Нагадаємо, Росія має компенсувати Україні $486 млрд компенсації за завдані збитки. Наразі лідери G7 оцінюють законні шляхи, щоб стягнути з Москви ці гроші. Про це йдеться в комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії.

До слова, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.