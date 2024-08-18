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Дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область – The Sunday Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область – The Sunday Times
Жодної сором'язливості щодо того, що британська зброя застосовується на території Росії для оборони України, не буде
фото з відкритих джерел

Єдина зброя, яку українські військові не можуть застосовувати на російських територіях, це ракети «Storm Shadow»

Новий уряд Великої Британії на чолі з Кіром Стармером вирішив відкрито визнавати використання переданої Британією зброї, зокрема, й на території Росії. Про це пише The Sunday Times. У статі сказано, що дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область.

«Жодної сором'язливості щодо того, що британська зброя застосовується на території Росії для оборони України, не буде. Ми повинні пишатися тим, що надали те, що допомагає Україні оборонятися», – розповів виданню чиновник в апараті премʼєр-міністра.

Єдина зброя, яку українські військові не можуть застосовувати на російських територіях, це ракети «Storm Shadow», сказано у статті. Уряд Великої Британії виступає за те, щоб забрати цю заборону. Проте видання зазначає, що це неможливо через позицію союзників.

Чиновники та експерти у Британії заявили, що європейські союзники надто стурбовані тим, що можуть спровокувати ескалацію з боку Росії, хоча побоювання марні.

«Росіяни завжди плюються вогнем і сіркою», – заявило одне з джерел видання.

Проте воно підкреслило, що немає жодних свідчень того, що Росія з початку війни робила будь-які кроки для використання ядерного арсеналу.

Раніше ЗМІ поширили повідомлення про те, що ЗСУ використовують німецьку зброю в ході операції у Курській області. У відповідь на це міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю srf.ch заявив, що вся німецька зброя передавалась під відповідальність України.

 

Теги: росіяни військові чиновник зброя росія

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