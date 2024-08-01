Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через передачу F-16 Україні

Засідання Радбезу РФ планує провести у серпні, однак точної дати немає

Росія планує ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання американських винищувачів F-16 в Україну. Про це заявив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, пишуть росЗМІ.

«Я думаю, що в серпні ми таке засідання обов'язково проведемо. Тут немає якоїсь терміновості, тому що інформація надходить і уточнюється кожен день, і до нього треба також добре підготуватися», – сказав Полянский.

Водночас, за його словами, Росія планує порушити цю тему на засіданнях Радбезу, скликаних західними країнами.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що прибуття F-16 в Україну не вплине на динаміку подій на фронті.

«Постачання Україні F-16 не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті: літаки збиватимуться і знищуватимуться», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, як повідомило агенство Bloomberg, перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою. За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано. При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Водночас Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують, але і не спростовують передачу Україні перших винищувачів F-16.

До слова, Україна не буде коментувати інформацію про прибуття винищувачів F-16, про що раніше писало видання Bloomberg.

Як повідомлялося, винищувачі F-16, які цьогоріч надійдуть від партнерів, Україна зможе застосувати на полі бою в обмеженій кількості. Причиною цьому став брак підготовленого персоналу.