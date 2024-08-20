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Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО біля кордону з Україною

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО біля кордону з Україною
Білоруські військові розгорнула авіацію та війська протиповітряної оборони біля кордону з Україною
фото з відкритих джерел

Білорусь збільшує військову присутність біля кордону з Україною

Білорусь активізувала свою військову присутність біля кордону з Україною, розгорнувши авіацію та війська протиповітряної оборони. Цей крок відбувся через день після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який оголосив про намір розмістити майже третину збройних сил країни вздовж кордону.

Про це повідомляє  AP.

Національне телебачення Білорусі передало заяву генерал-майора Андрія Лук’яновича, командувача білоруськими військами ППО, який повідомив про розгортання зенітних ракет та солдатів радіотехнічного корпусу. Він підкреслив, що цей крок є значним посиленням обороноздатності країни.

За інформацією видання, загалом чисельність білоруської армії становить близько 60 000 військових.
 
 Нагадаємо, Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

До слова, міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. 

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

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Теги: Білорусь телебачення Олександр Лукашенко диктатор

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