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Путін прилетів у Баку і познущався над зрадженими вірменами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін прилетів у Баку і познущався над зрадженими вірменами
Володимир Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим
фото: ТАСС

Вірменія розвернулась в бік Європи через відсутність підтримку з боку Росії у конфлікті за Нагірний Карабах

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та заявив, що Москва нібито готова брати участь у врегулюванні питання щодо Нагірного Карабаху між Баку та Єреваном. Заява прозвучала цинічно на тлі суттєвого погіршення відносин Росії та Вірменії. Москва фактично залишила Єреван напризволяще в протистоянні з Баку. 

«Історична залученість Росії в ситуацію на Південному Кавказі протягом останніх кількох років диктує нам необхідність участі в цих заходах, звичайно, в тій частині, в якій цього вимагають сторони... Після візиту в Азербайджан я зв'яжуся із прем'єром Пашиняном, розповім про результати наших переговорів. Розумію, що Азербайджан націлений на завершення всіх процедур із повним врегулюванням», – сказав Путін.

Зазначимо, Єреван звинувачував Москву в тому, що вона занадто відволікається на війну з Україною, а відтак і не може гарантувати безпеку Вірменії. «Главком» писав: план Кремля у такій ситуації був простим: спровокувати конфлікт, потім звинуватити вірменського прем’єра Ніколу Пашиняна у тому, що той «здав» вірмен, які населяють Карабах і не зміг захистити їх. Наступний крок – унаслідок заворушень обурених вірмен поміняти Пашиняна на когось лояльнішого до Кремля. Такою мала бути помста російського диктатора за те, що Пашинян посмів поставити під сумнів дружбу з РФ і подивитися у бік Заходу. 

Нагадаємо, безпеку вірменам у Карабасі мали гарантувати російські «миротворці». Вони розміщувалися у регіоні, за який конфліктували Вірменія та Азербайджан останні три десятиліття. 

Вірменія тривалий час мала даремні сподівання на ОДКБ – Організацію договору про колективну безпеку, яку свого часу створила РФ, і членом якої була Вірменія. Росія ж не посилила підтримку Вірменії, а навіть послабила: принаймні, миротворці РФ виявилися безсилими проти сил Азербайджану, який наприкінці минулого року взяв під контроль Лачинський коридор (з'єднував Республіку Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою. Розташований у Лачинському районі Азербайджану

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про заморожування участі його країни в діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), «в якому домінує Москва», а також про те, що офіційні особи Росії закликали до повалення влади у Вірменії. Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Вірменія також заявила, що не братиме участь у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку. У Росії та Білорусі ці заяви вірменського лідера назвали «зрадницькими» й «емоційними».

Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану у карабаському конфлікті.

Загалом слова Пашиняна демонструють дедалі більше віддалення Єревана від Москви, причинами якого є відсутність допомоги Вірменії з боку Росії в умовах постійного тиску Азербайджану. 

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Теги: путін Азербайджан Вірменія росія

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