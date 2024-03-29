Макрон назвав умови, за яких Путін буде запрошений на саміт G20

Щоб запросити Путіна на саміт G20 в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання

На думку Макрона, в разі, якщо участь Путіна на саміті може бути «корисною», вона «повинна відбутися»

Для запрошення російського диктатора Володимира Путіна на цьогорічний саміт «Групи двадцяти» в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання. Про це сказав Президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, пише AFP.

За словами французького президента, сенс G20 полягає в тому, що «повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими членами».

Водночас Макрон додав, що питанням запрошення Путіна має займатися бразильська дипломатія через цьогорічне головування цієї країни.

Він також зазначив, що в разі, якщо участь Путіна на саміті може бути «корисною», вона «повинна відбутися». Він, однак, попередив, що розбіжності з цього питання можуть звести нанівець будь-яке запрошення Росії.

Нагадаємо, Бразилія може заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє Terra.

Він уточнив, що Путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро, але йому доведеться «оцінити наслідки» такого візиту.