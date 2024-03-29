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Макрон назвав умови, за яких Путін буде запрошений на саміт G20

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Макрон назвав умови, за яких Путін буде запрошений на саміт G20
Щоб запросити Путіна на саміт G20 в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання
фото з відкритих джерел

На думку Макрона, в разі, якщо участь Путіна на саміті може бути «корисною», вона «повинна відбутися»

Для запрошення російського диктатора Володимира Путіна на цьогорічний саміт «Групи двадцяти» в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання. Про це сказав Президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, пише AFP.

За словами французького президента, сенс G20 полягає в тому, що «повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими членами».

Водночас Макрон додав, що питанням запрошення Путіна має займатися бразильська дипломатія через цьогорічне головування цієї країни.

Він також зазначив, що в разі, якщо участь Путіна на саміті може бути «корисною», вона «повинна відбутися». Він, однак, попередив, що розбіжності з цього питання можуть звести нанівець будь-яке запрошення Росії.

Нагадаємо, Бразилія може заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє Terra.

Він уточнив, що Путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро, але йому доведеться «оцінити наслідки» такого візиту.

Теги: саміт великої двадцятки Еммануель Макрон путін саміт дипломатія

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