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Франція підтвердила візит Макрона в Україну в найближчі тижні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція підтвердила візит Макрона в Україну в найближчі тижні
Візит президента Франції Еммануеля Макрона до України, який спочатку планувався на лютий і неодноразово переносився
фото з відкритих джерел

Візит Макрона був перенесений через кілька днів після того, Росія вдарила ракетою по Одесі під час перебування там прем'єр-міністра Греції

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до України має відбутися найближчими тижнями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Єлисейський палац

Як зазначає агентство, спочатку Макрон заявляв, що планує відвідати Україну в лютому, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з президентом України Володимиром Зеленським. Поїздку було відкладено, і зрештою Зеленський приїхав до Парижа, щоб укласти угоду.

Дипломати повідомили, що друга дата приїзду Макрона в Україну була запланована на початок березня, перш ніж її перенесли на кінець цього тижня.

«Глави двох держав домовилися залишатися в тісному контакті, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися найближчими тижнями», – йдеться в повідомленні канцелярії президента Франції після телефонної розмови двох лідерів у неділю.

За даними Reuters, перенесли візит Макрона через кілька днів після того, Росія вдарила ракетою по Одесі під час перебування там прем'єр-міністра Греції. Макрон також мав відвідати Одесу.

Два дипломатичних джерела повідомили агенству, що Єлисейський палац  розглядає можливість розширити поїздку в Україну, включивши до неї глав інших західних держав, які приєднаються до Макрона, замість простої двосторонньої поїздки, щоб продемонструвати єдність між союзниками та солідарність з Україною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову та обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

Теги: Франція Еммануель Макрон

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