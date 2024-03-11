Франція підтвердила візит Макрона в Україну в найближчі тижні

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до України, який спочатку планувався на лютий і неодноразово переносився

Візит Макрона був перенесений через кілька днів після того, Росія вдарила ракетою по Одесі під час перебування там прем'єр-міністра Греції

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до України має відбутися найближчими тижнями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Єлисейський палац

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Як зазначає агентство, спочатку Макрон заявляв, що планує відвідати Україну в лютому, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з президентом України Володимиром Зеленським. Поїздку було відкладено, і зрештою Зеленський приїхав до Парижа, щоб укласти угоду.

Дипломати повідомили, що друга дата приїзду Макрона в Україну була запланована на початок березня, перш ніж її перенесли на кінець цього тижня.

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«Глави двох держав домовилися залишатися в тісному контакті, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися найближчими тижнями», – йдеться в повідомленні канцелярії президента Франції після телефонної розмови двох лідерів у неділю.

За даними Reuters, перенесли візит Макрона через кілька днів після того, Росія вдарила ракетою по Одесі під час перебування там прем'єр-міністра Греції. Макрон також мав відвідати Одесу.

Два дипломатичних джерела повідомили агенству, що Єлисейський палац розглядає можливість розширити поїздку в Україну, включивши до неї глав інших західних держав, які приєднаються до Макрона, замість простої двосторонньої поїздки, щоб продемонструвати єдність між союзниками та солідарність з Україною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову та обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.