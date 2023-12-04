Президент Бразилії запросить Путіна на саміт G20, але натякнув на наслідки

Путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро

Бразилія може заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє Terra.

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Він уточнив, що Путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро, але йому доведеться «оцінити наслідки» такого візиту.

«Якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися», – сказав Лула.

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Раніше президент Бразилії Лула да Сільва заявив, що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна його країною вирішуватиме суд.

До слова, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Зазначимо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.