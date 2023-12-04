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Президент Бразилії запросить Путіна на саміт G20, але натякнув на наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Бразилії запросить Путіна на саміт G20, але натякнув на наслідки
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна
фото з відкритих джерел

Путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро

Бразилія може заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде  на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро.  Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє Terra.

Він уточнив, що Путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро, але йому доведеться «оцінити наслідки» такого візиту.

«Якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися», – сказав Лула.

Раніше президент Бразилії Лула да Сільва заявив, що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна його країною вирішуватиме суд.

До слова, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Зазначимо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Теги: Бразилія путін арешт Міжнародний кримінальний суд

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