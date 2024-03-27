Латвія оголосила персоною нон грата російського дипломата

Стиль комунікації російського дипломата суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року

Як повідомили МЗС, посольство РФ продовжує «некоректну публічну комунікацію, спрямовану на дискредитацію інститутів державної влади Латвії»

Російського дипломата визнано персоною нон ґрата у Латвії. Він має залишити країну не пізніше 10 квітня. Про це повідомляє Delfi.

До списку небажаних осіб росіянина вніс міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш.

МЗС Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Латвії Олега Зикова, якому висловили категоричний протест латвійської сторони щодо неприйнятної та провокативної публічної комунікації, яку здійснює посольство РФ упродовж тривалого часу. У зовнішньополітичному відомстві Латвії його стиль комунікації визнали таким, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року.

Латвійське МЗС зазначило, що попри неодноразові зауваження, посольство РФ продовжує «некоректну публічну комунікацію, спрямовану на дискредитацію інститутів державної влади Латвії та розпалювання ненависті в латвійському суспільстві».

Нагадаємо, влада Латвії може депортувати 800 росіян, які не мають права на перебування у країні.

Як повідомлялося, Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів.

До слова, посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв 26 березня – наступного дня після відмови прибути до польського Міністерства закордонних справ через інцидент із російською ракетою – поїхав на дев’ять днів за межі країни.