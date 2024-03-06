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США підтримали рішення про видачу ордерів на арешт двох командувачів РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США підтримали рішення про видачу ордерів на арешт двох командувачів РФ
США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС
фото з відкритих джерел

МКС видав ордери на арешт російських командувачів Кобиляша та Соколова за ймовірне скоєння воєнних злочинів

Сполучені Штати підтримують міжнародні розслідування звірств Росії в Україні, включно з розслідуваннями, які проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС). Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, пише «Голос Америки».

«Ми бачили новину про те, що МКС видав ордери на арешт Сергія Кобиляша та Віктора Соколова за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності. США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС», – наголосив Міллер. Він додав, що Сполучені Штати не впливають на кожне рішення та розвиток подій в межах цих розслідувань.

Слідство МКС вважає обвинувачуваних відповідальними за воєнні злочини, якими Римський статут визнає напади на цивільні об'єкти та «заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об'єктам», а також за «злочини проти людяності... у вигляді нелюдських дій, навмисно спричиняючи сильні страждання або серйозні ушкодження тіла або психічного чи фізичного здоров'я».

Як пише Sky News, президент Путін особисто призначив Соколова, коли його попередника відправили у відставку після затоплення Україною крейсера «Москва». Торік у вересні повідомлялося, що він загинув, коли штаб Чорноморського флоту в Севастополі був уражений крилатими ракетами Storm Shadow.

Кобилаш командує групою дальньої авіації ВПС РФ. За твердженням Києва, торік він віддав наказ завдати ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Черкаській області. Також він був першим російським військовим, якому Київ оголосив підозру за ймовірну причетність до атак на цивільну інфраструктуру.

Раніше пані посол з кримінального правосуддя Держдепу США Бет ван Скаак заявляла, що у Вашингтоні очікують більше справ проти російських воєнних злочинців як в американських судах, так і в Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо, Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію, яка є основою міжнародного співробітництва в розслідуванні та притягненні до відповідальності за воєнні та інші злочини.

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Теги: росія путін Римський статут арешт слідство розслідування правосуддя Держдепартамент США

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