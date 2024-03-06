США підтримали рішення про видачу ордерів на арешт двох командувачів РФ

США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС

МКС видав ордери на арешт російських командувачів Кобиляша та Соколова за ймовірне скоєння воєнних злочинів

Сполучені Штати підтримують міжнародні розслідування звірств Росії в Україні, включно з розслідуваннями, які проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС). Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, пише «Голос Америки».

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«Ми бачили новину про те, що МКС видав ордери на арешт Сергія Кобиляша та Віктора Соколова за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності. США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС», – наголосив Міллер. Він додав, що Сполучені Штати не впливають на кожне рішення та розвиток подій в межах цих розслідувань.

Слідство МКС вважає обвинувачуваних відповідальними за воєнні злочини, якими Римський статут визнає напади на цивільні об'єкти та «заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об'єктам», а також за «злочини проти людяності... у вигляді нелюдських дій, навмисно спричиняючи сильні страждання або серйозні ушкодження тіла або психічного чи фізичного здоров'я».

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Як пише Sky News, президент Путін особисто призначив Соколова, коли його попередника відправили у відставку після затоплення Україною крейсера «Москва». Торік у вересні повідомлялося, що він загинув, коли штаб Чорноморського флоту в Севастополі був уражений крилатими ракетами Storm Shadow.

Кобилаш командує групою дальньої авіації ВПС РФ. За твердженням Києва, торік він віддав наказ завдати ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Черкаській області. Також він був першим російським військовим, якому Київ оголосив підозру за ймовірну причетність до атак на цивільну інфраструктуру.

Раніше пані посол з кримінального правосуддя Держдепу США Бет ван Скаак заявляла, що у Вашингтоні очікують більше справ проти російських воєнних злочинців як в американських судах, так і в Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо, Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію, яка є основою міжнародного співробітництва в розслідуванні та притягненні до відповідальності за воєнні та інші злочини.