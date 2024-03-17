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Вибори у Росії: суперник Путіна обійшов його на закордонних ділянках

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибори у Росії: суперник Путіна обійшов його на закордонних ділянках
Даванков впевнено переміг Путіна на закордонних ділянках
фото з відкритих джерел

Сьогодні на закордонних ділянках утворилися багатогодинні черги противників війни

Владислав Даванков, який є представником партії «Нові люди» переміг Володимира Путіна на закордонних ділянках. Там сьогодні утворилися багатогодинні черги противників війни. Про це свідчать дані екзит-полів, проведені компанією Voteabroad (об'єднанням російських активістів за кордоном).

Компанія провела спостереження та екзит-поли у 48 країнах країни по всьому світу, щоб забезпечити прозорість результатів голосування за кордоном.

За результатами проведених опитувань Voteabroad:

  • На двох ділянках у Казахстані Даванков набрав 68% та 60%, а Путін, відповідно, 9% та 7%.
  • У Таїланді у Даванкова 66%, а у Путіна лише 10%.
  • Фінляндія, Гельсінкі: 46% та 7%.

Даванков також обійшов Путіна на голосуванні в Туреччині, Литві, Киргизії, на Кіпрі.

Зазначається, що дані по іншим країнам ще будуть доповнюватися.

Як відомо, у Росії завершилося голосування на президентських виборах. За підсумками опрацювання понад 24% бюлетенів, лідирує Володимир Путін. Як повідомила журналістам голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова, Путін набрав майже 88% голосів.

Друге місце з результатом 4,6% голосів посів представник Комуністичної партії РФ Микола Харитонов.

На третьому місці опинився Владислав Даванков з 4,2% голосів, який є представником партії «Нові люди». На четвертому – із 3% виборців Леонід Слуцький із Ліберально-демократичної партії РФ.

Вибори в Росії, на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня – третій, завершальний день голосування.

Нагадаємо, в Росії відбуваються так звані вибори президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін. Politico спрогнозувало, що може статися під час його нової «каденції», яка триватиме щонайменше до 2030 року. 

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.

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Теги: вибори путін Міноборони РФ партії прессекретар диктатор Дмитро Пєсков росіяни

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