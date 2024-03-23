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Адмірал НАТО розповів, звідки Альянс очікує удару Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Адмірал НАТО розповів, звідки Альянс очікує удару Росії
НАТО не хоче воювати, але якщо дійде до війни – треба бути готовим перемагати
фото з відкритих джерел

Зараз робота НАТО – готуватися до конфлікту

Північноатлантичний альянс готується до потенційного прямого зіткнення з Росією. Голова військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер каже, що Альянс зараз чимдалі краще розуміє – мир не дається задарма. Про це він розповів в інтерв’ю Тсн.ua.

«Відтак ми мусимо більше інвестувати в наші Збройні сили. Внаслідок російських дій в Грузії 2008 року, в Криму, Луганській та Донецькій областях 2014 року, а потім повномасштабного вторгнення 2022-го – ми більше не розглядаємо Росію як партнера. Тепер Росія для нас – загроза. Це результат її власних дій», – зазначив адмірал.

Роберт Бауер наголосив, що НАТО тепер готується відбивати дві загрози: від Росії і терористичних угруповань.

«Але я не стану робити припущень, де саме можуть статися ці напади, бо ми в Альянсі розуміємо дедалі краще: справа не тільки в нашому Східному фланзі, який географічно наближений до Росії. Російські збройні сили де факто – навколо нас. Вони на далекій півночі в Арктиці, вони в Атлантичному океані – себто на заході від нас, вони на півдні, в Африці, вони в Середземномор’ї, вони в Чорному морі, і так – вони на сході. Але ще – вони в космосі. А також існує кіберзагроза. Тому для нас максимально важливо бути пильними, дивитися на 360 градусів, скрізь: на суші, на морі, в повітрі, в космосі і в Інтернеті», – зазначив голова військового комітету НАТО.

Він додав, що робота НАТО – готуватися до конфлікту.

«Але найважливіше – якщо ми покажемо, що ми сильніші і здатні захистити себе – наші суперники подумають двічі чи тричі перед тим, як нападати. Стримування – все ще мета нашої гри. Ми не хочемо війни, але звісно ж, якщо дійде до війни – треба бути готовим перемагати», – резюмував Бауер.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення. 

Раніше міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни. 

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Теги: солдат президент Еммануель Макрон Україна міністр робота росія

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