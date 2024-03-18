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Відправка військ до України: Австрія озвучила свою позицію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Відправка військ до України: Австрія озвучила свою позицію
Австрія не надсилатиме своїх військових до України
фото: bundesheer.at

Глава МЗС Австрії Шалленберг заявив про неприпустимість відправки військ Україні

Австрія вважає неприпустимим відправлення своїх військових до України через нейтралітет. Про це заявив глава австрійського МЗС Александер Шалленберг в ефірі телеканалу ORF. За його словами, Відень дотримується тієї ж позиції і щодо постачання військової допомоги Києву. При цьому в НАТО консенсусу щодо цієї проблеми немає, додав він.

«Вважаю такі обговорення непотрібними. Очевидно, що Австрія каже ні. Ми дотримуватимемося нейтралітету. Жодного відправлення військових, жодних поставок військового матеріалу, зброї та боєприпасів для України», – сказав він.

Нагадаємо,ще одна країна підтримала відправлення військ до України.Західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військ в Україну. Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа. Неуседа додав, що визначальним чинником у цьому рішенні не може бути страх перед можливої реакцією Москви. Адже, роблячи це, Захід допомагає президенту РФ Володимиру Путіну, який після цього починає думати, що європейці передбачувані, а він може ними легко маніпулювати, сказав Неуседа.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Таким чином президент Франції Еммануель Макрон прагне стати домінуючою владою в Європі на тлі зміни політичного ландшафту на міжнародному та внутрішньому рівнях.  Про це повідомляє The Telegraph. За даними видання, Макрон бере участь у боротьбі за першість з більш обережним німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Коментарі французького президента про можливість відправки європейських військ в Україну на поспішно скликаному паризькому саміті в лютому стали дивовижним поворотом для президента, який колись застерігав від приниження Москви та наполягав на збереженні відкритими дипломатичних каналів з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: Австрія Еммануель Макрон президент Відень нейтралітет

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