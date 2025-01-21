Сенат схвалив кандидатуру держсекретаря США

Марко Рубіо став новим держсекретарем США

Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Голосування відбулося за кілька годин після того, як Дональд Трамп склав присягу президента. Про це повідомляє CNN.

Сенат схвалив кандидатуру більшістю голосів.

Повідомляється, що жоден сенатор не проголосував проти призначення Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Переважна більшість голосів за дві партії склала 99 проти 0.

У повідомленні йдеться, що номінація Рубіо на посаду держсекретаря отримала сильну підтримку демократів у Сенаті, і багато хто назвав їхнього колегу висококваліфікованим для цієї ролі.

«Рубіо обіймав посаду сенатора-республіканця від Флориди з 2011 року, і його висунення знайшло сильну підтримку з боку ряду демократів у Сенаті, які назвали свого колегу висококваліфікованим для цієї ролі. За останні роки Рубіо перетворився з супротивника Трампа на союзника, що дало вражаючий політичний поворот. Тепер він відіграватиме ключову роль високопоставленого чиновника в новій адміністрації Трампа», – пише CNN.

Він став першим високопосадовцем Кабінету міністрів нової адміністрації, якого затвердила палата.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив, що для нього «велика честь» отримати підтвердження його колег у Сенаті США.

«Сподіваюся, це тому, що вони мене знають, і я розумію, що більшість з них проголосували за мене, тому що вони думали, що я зроблю хорошу роботу, і, можливо, деякі, тому що вони хотіли позбутися мене. Але жарти вбік, це велика честь, і, очевидно, я сумуватиму тут. Мені буде не вистачати стосунків, але це важлива робота у важливий час, і це для мене честь», – сказав Рубіо, пише CNN.

53-річний сенатор із Флориди Марко Рубіо працює в Сенаті з 2011 року. У 2016 році він балотувався на посаду президента, але зняв свою кандидатуру та підтримав Трампа. Рубіо також був у шорт-листі Трампа на посаду віцепрезидента під час кампанії 2024 року.

Рубіо стане першим латиноамериканцем на посаді Державного секретаря. Він виступає проти нормалізації відносин із Кубою та є відомим критиком Китаю.

Нагадаємо, Марко Рубіо заявляв, що Україна не зможе витіснити російські війська зі своєї території, тому Києву доведеться піти на поступки так само як і Москві. Рубіо наголосив, що війна стала «затяжною» та «зайшла в глухий кут». Він повторив слова Трампа, що це війна «на вимирання».

«Руйнування, яких зазнає Україна, є надзвичайними. Для відновлення знадобиться ціле покоління. Мільйони українців виїхали з України. Навіть у цей момент, коли я говорю, українська інфраструктура знищується, а її відновлення вже коштує сотні мільярдів доларів», – каже він.

За його словами, офіційна позиція Сполучених Штатів має полягати в тому, щоб покласти кінець війні. Він вважає, що Росія не може захопити всю Україну, але й водночас «нереально вірити, що в якийсь спосіб держава розміром з Україну завдасть поразки Російській Федерації».

Майбутній держсекретар заявив, що в України закінчуються не гроші, а люди. Як зазначив сенатор, закінчити російсько-українську війну буде «нелегкою спробою», але це «вимагатиме сміливої дипломатії».