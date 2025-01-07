Король Данії змінив королівський герб після заяв Трампа про намір купити Гренландію

З гербу прибрали три корони прибрали, бо вони більше «не актуальні»

Король Данії Фредерік змінив королівський герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. Це сталось після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір купити Гренландію. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що протягом 500 років на королівських гербах Данії зображали три корони – символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією в період 1397—1523 років. Але в оновленій версії герба корони замінили на більші зображення білого ведмедя і барана – вони символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно.

Королівський дім Данії заявив, що оновлений герб «зміцнює авторитет співдружності». А три корони прибрали, бо вони більше «не актуальні».

Зазначимо, королівський герб Данії оновили після того, як Дональд Трамп заявив про намір купити Гренландію і забрати Панамський канал.

Гренландія – це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема американськими. Під час свого першого президентського терміну (2017—2021) Трамп уже виступав за те, щоб купити Гренландію. Але Данія публічно відмовила йому до того, як він почав переговори.

Але наприкінці 2024 року Трамп сказав, що контроль над величезним островом є «абсолютною необхідністю» для США – для національної безпеки і свободи в усьому світі.

Нагадаємо, команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. Таким чином Трамп «уже виконує свою обіцянку зробити Америку знову сильною».