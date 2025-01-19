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Інавгурація Трампа: де і коли дивитись онлайн-трансляцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Інавгурація Трампа: де і коли дивитись онлайн-трансляцію
Інавгурація Трампа відбудеться вже завтра
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом)

20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом.

День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів.

Очікується, що на церемонії будуть присутні чинні президент Джо Байден та віце-президентка Камала Гарріс, яка програла Трампу президентські вибори. Також будуть колишні президенти Барак Обама та Джордж Буш-молодший з дружиною.

Подію відвідають низка сенаторів і членів Палати представників США, а також мільярдери Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг

Де дивитися інавгурацію Трампа?

Найперше подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому.

В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS.

Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп вже прибув до Вашингтона для підготовки до інавгурації, яка відбудеться завтра, 20 січня.

До Вашингтона Трамп прибув зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Берроном. Після прильоту він відвідав гольф-клуб, де відбулася урочиста вечеря та запуск салюту. Журналісти з кола республіканця, повідомили, що він зупинився в гостьовій резиденції Білого дому.

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Теги: Дональд Трамп інавгурація президент вибори Ілон Маск YouTube Камала Гарріс Джефф Безос Марк Цукерберг

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