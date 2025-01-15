«Доведеться піти на поступки». Майбутній держсекретар США оцінив перспективи завершення війни

За словами Рубіо, офіційна позиція Сполучених Штатів має полягати в тому, щоб покласти кінець війні

За словами сенатора, війна в Україні стала «затяжною» та «зайшла в глухий кут»

Україна не зможе витіснити російські війська зі своєї території, тому Києву доведеться піти на поступки так само як і Москві. Про це заявив сенатор Марко Рубіо, якого Дональд Трамп обрав на посаду державного секретаря.

Рубіо наголосив, що війна стала «затяжною» та «зайшла в глухий кут». Він повторив слова Трампа, що це війна «на вимирання».

«Руйнування, яких зазнає Україна, є надзвичайними. Для відновлення знадобиться ціле покоління. Мільйони українців виїхали з України. Навіть у цей момент, коли я говорю, українська інфраструктура знищується, а її відновлення вже коштує сотні мільярдів доларів», – каже він.

За словами Рубіо, офіційна позиція Сполучених Штатів має полягати в тому, щоб покласти кінець війні. Він вважає, що Росія не може захопити всю Україну, але й водночас «нереально вірити, що в якийсь спосіб держава розміром з Україну завдасть поразки Російській Федерації».

Майбутній держсекретар заявив, що в України закінчуються не гроші, а люди. Як зазначив сенатор, закінчити російсько-українську війну буде «нелегкою спробою», але це «вимагатиме сміливої дипломатії».

«Я сподіваюся, що це може початися з припинення вогню, і щоб досягти цілей у війні, важливо, щоб усі були реалістами. Російській Федерації доведеться піти на поступки, але й Україні також. Важливо, щоб був баланс між двома сторонами», – підсумував він.

Водночас Рубіо вважає, що США не повинні дозволити російському диктатору Володимиру Путіну повернутися до своїх планів захоплення України через чотири-п’ять років.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже швидко» після його інавгурації 20 січня.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня заявив, що він дуже хоче побачити переговори з Росією про припинення війни проти України невдовзі після його повернення до Білого дому, але не уточнив, коли саме вони відбудуться.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати європейських союзників конфіскувати близько 300 млрд євро заморожених російських активів, аби використати їх як майбутній важіль на переговорний процес про завершення війни.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Володимира Зеленського розглянути можливість присутності представника Польщі на потенційних мирних переговорах про закінчення війни.