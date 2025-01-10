Трамп скасує санкції проти Росії? Чиновники у ЄС б'ють на сполох

ЄС побоюється, що Дональд Трамп скасує заходи проти Росії часів Байдена

ЄС побоюється скасування антиросійських санкцій за адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише газета The Financial Times з посиланням на джерела. За словами європейських чиновників, політик скасовуватиме численні укази Джо Байдена, частина з них пов'язана з санкціями проти країни-агресорки.

«Представники ЄС аналізують сотні виконавчих указів і санкцій, запроваджених президентом США Джо Байденом, на тлі зростаючого занепокоєння, що Дональд Трамп скасує їх, що потенційно зашкодить зовнішнім відносинам і торгівлі», – йдеться у статті.

За словами трьох поінформованих джерел, високопоставлені чиновники Європейської комісії розпорядилися переглянути накази Байдена, які стосуються санкцій проти Росії, а також торгівлі та кібербезпеки, щоб визначити, які зміни можуть мати найбільший вплив на блок або підірвати його власні заходи.

«Поспішність перед інавгурацією Трампа 20 січня підкреслює незахищеність ЄС щодо можливих дій новообраного президента, коли він повернеться до Білого дому після погроз, які він уже зробив щодо близьких союзників США», – зазначають журналісти The Financial Times.

Представники блоку сподіваються, що Трамп збереже ці санкції, щоб використовувати їх як потенційний важіль у будь-яких можливих переговорах з Москвою щодо припинення вогню.

Минулого літа Єврокомісія навіть створила внутрішню команду високопосадовців для розробки стратегії щодо потенційних наслідків другого президентства Трампа та способів їх стримування або реагування на них. Це здебільшого було зосереджено на таких питаннях, як потенційні торгівельні конфлікти, зменшення підтримки України з боку США та можлива зміна прихильності Вашингтона європейській обороні та безпеці.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа. За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.