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Окупанти не досягли стратегічної мети на жодній із ділянок фронту – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти не досягли стратегічної мети на жодній із ділянок фронту – Сирський
Сирський провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США
фото з відкритих джерел

За словами головкома ЗСУ, на більшості напрямків точаться важкі бої

Росії не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту, попри перевагу у силі. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів Америки Чальзом Брауном, головком висловив співчуття з приводу масштабних пожеж у Каліфорнії.

Також військові обговорили ситуацію на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ, на більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок.

«Подякував генералу Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів», – написав Сирський.

Браун, своєю чергою, повідомив, що Штати й надалі підтримуватимуть Сили оборони.

Нагадаємо, російські війська просунулись в районі Торецька, Часового Яру та Борової. За словами президента України Володимира Зеленського, головною проблемою на фронті є дефіцит техніки та ресурсів.

Як повідомлялося, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» російські війська використовують танки не для штурмів, а як засоби транспортування.

До слова, російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються потрапити на Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Однак цю територію контролюють Сили оборони. 

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Теги: Олександр Сирський ЗСУ США війна фронт окупанти

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