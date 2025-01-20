Головна Новини
search button user button menu button

Трамп підписав перші укази на посаді президента США

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Президент США Дональд Трамп підписує документи у Білому домі після інавгурації
Pool

20 січня президент США Дональд Трамп здійснив повернення до Білого дому, підписуючи низку документів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп почав своє повернення на посаду з підписання низки документів. Про це пише CNN.

Повідомляється, що Трамп підписав низку документів від призначень до виконавчих дій, на церемонії підписання в Капітолії США після вступу на посаду.

Джейсон Міллер, старший радник Transition Trump-Vance раніше зауважив, що Трамп і підпише виконавчі документи в Капітолії після інавгурації, а інші будуть підписані під час його появи на сцені Capital One Arena того ж дня.

Нагадаємо, що Reuters писав, що сьогодні, 20 січня, Трамп має намір ухвалити 10 указів і заходів, спрямованих на посилення охорони кордонів і збільшення кількості депортацій.

За словами чиновника, також майбутній президент США видасть указ, який скасовує право на громадянство за правом народження для народжених у США дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу. Він також планує призупинити програму переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці. Майбутній співробітник адміністрації Трампа додав, що 47-й президент планує внести злочинні картелі до списку іноземних терористичних організацій.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулась інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він склав присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.

Інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Промова президента тривала трохи більше 30 хвилин. Однак в промові він ні разу не згадав про Україну. 

Водночас американський лідер заявив, що хоче бути об'єднувачем та миротворцем.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп документи президент інавгурація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Педро Санчес
Прем’єр Іспанії розповів, чи його країна відправлятиме миротворців до України
21 грудня, 2024, 05:22
До закінчення воєнного стану також збережуться податкові пільги для національних фільмів, щоб підтримати українське кіно
Зеленський підписав закони про продовження податкових та митних пільг ще на рік
30 грудня, 2024, 17:00
Нікол Пашинян заявив, що його країна візьме участь у саміті лише у форматі відеоконференції
Лукашенко посперечався з прем'єр-міністром Вірменії під час засідання у Мінську
27 грудня, 2024, 23:33
На думку Пашиняна, в Баку очікують, що Вірменія відповість агресивно, щоб потім казати про порушення режиму припинення вогню з боку вірменської армії
Алієв назвав Вірменію «фашистською державою». Пашинян відреагував
8 сiчня, 15:02
Трамп: 20 січня повинно настати якомога швидше
Трамп і його син несподівано знайшли «винних» у пожежі в Лос-Анджелесі
9 сiчня, 09:16
Трамп запросив лідера Китаю на свою інавгурацію
Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом
17 сiчня, 16:02
За словами президента, робота над нарощенням виробництва зброї в Україні триває
Зеленський провів Ставку присвячену виробництву вітчизняної зброї
17 сiчня, 21:18
Фейковий профіль прем'єра Гренландії з'явився у популярній соцмережі
У Гренландії з'явився фейковий прем'єр: влада острова б'є на сполох
17 сiчня, 15:36
Росія вдарила по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі
«Чергове нагадування, з ким маємо справу». Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
17 сiчня, 14:09

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
13K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
13K
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
8139
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо
7638
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 23:30
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Сьогодні, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Сьогодні, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua