Трамп підписав перші укази на посаді президента США
20 січня президент США Дональд Трамп здійснив повернення до Білого дому, підписуючи низку документів
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп почав своє повернення на посаду з підписання низки документів. Про це пише CNN.
Повідомляється, що Трамп підписав низку документів від призначень до виконавчих дій, на церемонії підписання в Капітолії США після вступу на посаду.
Джейсон Міллер, старший радник Transition Trump-Vance раніше зауважив, що Трамп і підпише виконавчі документи в Капітолії після інавгурації, а інші будуть підписані під час його появи на сцені Capital One Arena того ж дня.
Нагадаємо, що Reuters писав, що сьогодні, 20 січня, Трамп має намір ухвалити 10 указів і заходів, спрямованих на посилення охорони кордонів і збільшення кількості депортацій.
За словами чиновника, також майбутній президент США видасть указ, який скасовує право на громадянство за правом народження для народжених у США дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу. Він також планує призупинити програму переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці. Майбутній співробітник адміністрації Трампа додав, що 47-й президент планує внести злочинні картелі до списку іноземних терористичних організацій.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулась інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він склав присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.
Інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Промова президента тривала трохи більше 30 хвилин. Однак в промові він ні разу не згадав про Україну.
Водночас американський лідер заявив, що хоче бути об'єднувачем та миротворцем.
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