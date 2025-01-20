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«Мені за це влетить». Трамп зізнався, на що поскаржилася Меланія під час інавгурації

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Мені за це влетить». Трамп зізнався, на що поскаржилася Меланія під час інавгурації
Під час виступу Трампа перед прихильниками Меланія сиділа на відміну від решти учасників заходу, які перебували разом з Трампом на сцені
скриншот відео

47-й президент США Дональд Трамп перед численною публікою зауважив, що скаже таке, за що йому влетить від дружини

Під час виступу на зустрічі зі своїми прихильниками, яка відбулася після церемонії інавгурації та проводів попереднього президента Байдена, Дональд Трамп висловив компліменти першій леді Меланії Трамп. 

47-й президент США розповів, яка гарна його дружина. Але в кінці зауважив, що скаже таке, за що йому точно влетить.

За словами президента, перша леді під час інавгураційних заходів поскаржилася, що їй важко тривалий час перебувати на високих підборах, оскільки у неї болять ноги. Тому під час виступу Трампа перед прихильниками Меланія сиділа на відміну від більшості учасників заходу, які перебували разом з Трампом на сцені. 

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Його проголошено 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію. До цього присягу склав Джей Ді Венс, який став віцепрезидентом США.

Зауважимо, що Трамп вступає на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

Також зазначалося, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.

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Теги: США Дональд Трамп Меланія Трамп інавгурація Меланія Тур

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