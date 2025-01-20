Посол України в США прибула на інавгурацію Трампа (фото)

Оксана Маркарова опублікувала фото програми церемонії інавгурації Трампа

Посол України в США Оксана Маркарова прибула на інавгурацію Дональда Трампа. Про це вона повідомила у Facebook.

Оксана Маркарова опублікувала фото програми церемонії інавгурації Трампа.

фото: Оксана Макарова

Нагадаємо, що у Вашингтоні розпочалася інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Як повідомлялося, президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Дональда Трампа та його дружину Меланію Трамп, які прибули до Білого дому після відвідування служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.