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Посол України в США прибула на інавгурацію Трампа (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Посол України в США прибула на інавгурацію Трампа (фото)
Оксана Маркарова відвідує інавгурацію Трампа
фото: Оксана Маркарова/Facebook

Оксана Маркарова опублікувала фото програми церемонії інавгурації Трампа

Посол України в США Оксана Маркарова прибула на інавгурацію Дональда Трампа. Про це вона повідомила у Facebook.

Оксана Маркарова опублікувала фото програми церемонії інавгурації Трампа.

Посол України в США прибула на інавгурацію Трампа (фото) фото 1
фото: Оксана Макарова

Нагадаємо, що у Вашингтоні розпочалася інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Як повідомлялося, президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Дональда Трампа та його дружину Меланію Трамп, які прибули до Білого дому після відвідування служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.

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Теги: посол посольство США Україна Дональд Трамп

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