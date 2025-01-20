Байден помилував екскомандувача армії США та інших посадовців перед інавгурацією Трампа

Байден наголосив, що деяким з помилуваних загрожує кримінальне переслідування

Президент США Джо Байден, за кілька годин до завершення свого президентського терміну, ухвалив рішення про помилування низки посадовців, яких, на його думку, може очікувати необґрунтоване переслідування. Про це повідомляє NBC News.

Серед помилуваних – колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі, а також члени та співробітники комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року. Крім того, Байден помилував співробітників поліції Капітолію та столичного округу Колумбія, які давали свідчення перед цією комісією.

За даними NBC News, до складу комісії входили сенатор та колишні й чинні члени Палати представників США.

У своїй заяві Байден наголосив, що деяким з помилуваних загрожує кримінальне переслідування, і він «не може з чистою совістю нічого не робити»:

«Ці державні службовці з честю і відзнакою служили нашій нації і не заслуговують на те, щоб стати об'єктами необґрунтованих і політично мотивованих переслідувань».

Байден також засудив тих, хто погрожує і нападає на членів комісії, яка розслідувала події 6 січня 2021 року.

На думку президента, такі розслідування підривають життя, безпеку та фінансовий стан людей і їхніх сімей. Водночас Байден уточнив, що його рішення про помилування не слід сприймати як визнання правопорушень з боку помилуваних.

Нагадаємо, Байден має залишити Білий дім сьогодні 20 січня, перед тим, як новообраний президент Дональд Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів. Байден не розкривав своїх планів після президентства, але пообіцяв, що залишатиметься активним. Минулого тижня Білий дім підтвердив, що він має намір написати книгу.

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду. Байден збирається вшанувати давню президентську традицію. Зазвичай президент США, каденція якого добігає кінця, в останній день залишає в Білого дому листа своєму наступнику.