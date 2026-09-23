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Росія внесла Юрія Дудя до переліку терористів та екстремістів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія внесла Юрія Дудя до переліку терористів та екстремістів
Дудь після початку повномасштабного вторгнення публічно виступав проти розпочатої Росією війни
фото: скриншот з відео

Журналіст уже кілька років має статус «іноземного агента» у РФ

Російський журналіст і відеоблогер Юрій Дудь потрапив до переліку осіб, щодо яких у Росії є відомості про причетність до екстремістської діяльності або тероризму. Відповідні зміни з'явилися у даних Росфінмоніторингу, повідомляє «Главком».

Причини внесення Дудя до переліку російське відомство не уточнило. Раніше журналіста внесли до реєстру «іноземних агентів» Міністерства юстиції РФ – це сталося у квітні 2022 року. 

Росія внесла Юрія Дудя до переліку терористів та екстремістів фото 1
фото: скриншот реєстру

Дудь після початку повномасштабного вторгнення публічно виступав проти війни Росії проти України. У лютому 2022 року він засудив рішення російської влади щодо України.

Журналіст також продовжує висвітлювати тему війни у своїх інтерв'ю. У квітні 2026 року Дудь записав розмову з командиром «Російського добровольчого корпусу» Денисом Капустіним, який воює на боці України. У розмові, зокрема, йшлося про російське вторгнення, рейди РДК на територію РФ та боротьбу проти Володимира Путіна.

Раніше Дудь також отримав статус «іноземного агента» в Росії. У 2026 році російська влада продовжила тиск на журналіста: Слідчий комітет РФ давав правову оцінку його інтерв'ю з Капустіним, а згодом щодо Дудя склали новий адміністративний протокол через порушення порядку діяльності «іноземного агента».

Варто нагадати, що скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні. Юрій Дудь виступив «адвокатом» окупантів. Він обурився таким порівнянням, стверджуючи, що «не можна ставити знак рівності» через кількісні розбіжності між жертвами режиму Гітлера та злочинами в Україні

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Теги: війна росія окупанти

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