Повітряні сили розкрили, чим РФ била по Україні після переговорів із посланцями Трампа

Ворог застосував понад сотню безпілотників різних типів та ракети-дрони «Бандероль»

У ніч проти 6 вересня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши понад сотню безпілотників різних типів та S8000 «Бандероль». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна атака розпочалася о 18:00 5 вересня. Загалом противник застосував 108 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія», а також S8000 «Бандероль». Ворожі засоби повітряного нападу запускали з російських Міллерова, Орла та Курська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 82 ворожі безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів. Крім того, було знешкоджено шість S8000 «Бандероль».

Як працювала ППО під час атаки на Україну інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях. Ще на семи локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей. У Повітряних силах наголосили, що атака триває. Станом на момент оприлюднення повідомлення о 9:37 у повітряному просторі України ще перебували ворожі безпілотники.

Нагадаємо, напередодні до Москви прибули спецпосланці президента США Дональда Трампа для переговорів із російською стороною. Після зустрічей у Росії вони вирушили до Києва.

Перед цим президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме ударів по Москві в суботу та неділю, щоб забезпечити безпечний приліт американських переговорників до російської столиці.

Водночас речник Кремля заявив, що російський диктатор Володимир Путін дав вказівку протягом трьох днів не завдавати ударів по Києву. Однак російські війська продовжили атакувати Київську область. Унаслідок ворожих ударів є загиблі та постраждалі.

Зранку 6 вересня у Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Працівники ДСНС одночасно гасили вогонь на кількох напрямках. Їм вдалося не допустити поширення полум'я на інші об'єкти.

Унаслідок нічної російської атаки спалахнули масштабні пожежі на Дніпропетровщині. У Синельниківському районі після ударів безпілотників загорілися продуктовий склад та будівля логістичної компанії. Рятувальники працювали на місцях протягом усієї ночі та ліквідували займання.

Крім того, під ударом опинилося Запоріжжя. Російські війська атакували обласний центр безпілотниками. Внаслідок влучання загинув 74-річний чоловік. За іншою адресою постраждали дві жінки та чоловік, яким надають необхідну медичну допомогу.