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Кремль розповів Китаю, чим завершилися переговори з представниками Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль розповів Китаю, чим завершилися переговори з представниками Трампа
За словами окупантів, Москва та Пекін підтримують постійний діалог щодо ключових питань
фото з відкритих джерел

У Москві заявили, що поінформували Пекін про зустріч Віткоффа і Кушнера з Путіним

Росія поінформувала Китай про підсумки переговорів зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які відбулися 5 вересня в Москві. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, пише «Главком» із посиланням на його заяву російським ЗМІ.

За словами Руденка, Москва та Пекін підтримують постійний діалог щодо ключових питань, тому російська сторона довела до китайських колег інформацію про зустріч американських представників із російським керівництвом.

«У нас із китайськими колегами існує постійний діалог з усіх найважливіших питань, що нас цікавлять. Тому, думаю, така інформація була доведена до них», – сказав Руденко.

Йдеться про зустріч Віткоффа та Кушнера з очільником Кремля Володимиром Путіним, яка відбулася 5 вересня у Москві. Американські спецпредставники прибули до російської столиці для переговорів щодо війни РФ проти України. Як повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, розмова тривала 3 години 10 хвилин. За його словами, переговори були присвячені можливим шляхам врегулювання війни.

Ушаков також заявив, що під час зустрічі американські представники висловили готовність використати під час переговорів у Києві оцінки, які Путін озвучив щодо шляхів врегулювання.

«Спецпредставники президента США заявили про готовність під час переговорів у Києві використати оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів врегулювання», – сказав Ушаков.

Водночас країна-агресор не розкрила деталей інформації, яку передала Китаю після зустрічі Путіна з представниками президента США.

Нагадаємо, 8 вересня Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала близько години. Сторони обговорили можливе завершення війни в Україні та результати переговорів Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Після розмови Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.

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Теги: війна переговори росія Китай США Стів Віткофф Джаред Кушнер

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