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Збитий над Литвою дрон виявився російським. Науседа пояснив, куди він міг летіти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Збитий над Литвою дрон виявився російським. Науседа пояснив, куди він міг летіти
Російська «Гербера» порушила повітряний простір Литви
фото: Delfi

Президент Литви припустив, що «Гербера» прямувала в Україну, однак після впливу засобів РЕБ могла змінити маршрут

Безпілотник, який у ніч проти 15 вересня порушив повітряний простір Литви та був збитий винищувачами НАТО, виявився російським дроном типу «Гербера». Його електронні компоненти продовжують досліджувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи для Delfi.

За словами Науседи, фахівці сподіваються відновити інформацію з електронної частини безпілотника. Це може дозволити встановити, звідки він прилетів та за яких обставин опинився над територією Литви.

«Поки що аналізується його електронна частина. Схоже, інформацію вдасться відновити і отримати значно більше даних про те, звідки він прибув, як і за яких обставин», – заявив Науседа.

Президент Литви припустив, що російський безпілотник спочатку міг прямувати в Україну. За його версією, на «Герберу» могли вплинути засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ, після чого дрон змінив маршрут та залетів до Литви.

Водночас Науседа попередив, що подібні випадки можуть повторюватися. За його словами, Литві необхідно виявляти такі повітряні об'єкти якомога раніше, бажано ще до їхнього наближення до кордонів країни.

«На жаль, у майбутньому подібних інцидентів може бути і більше. Найголовніше – щоб ми могли своєчасно їх виявляти, бажано ще над територією сусідніх країн, щоб швидше реагувати, оскільки часу на підготовку у нас дійсно небагато», – зазначив він.

Окремо президент Литви заявив про необхідність розширювати перелік засобів для боротьби з безпілотниками. На його думку, використання ракет не повинно залишатися єдиним способом їх знищення.

«Існує цілий спектр засобів ППО, перехоплювачів дронів малої дальності, і вони повинні бути альтернативними способами», – сказав Науседа.

Він також зазначив, що Литва посилює інтегровану протиповітряну оборону, хоча в її роботі все ще виникають проблеми.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня в Литві оголосили жовтий рівень повітряної загрози після того, як безпілотник порушив повітряний простір країни. Для реагування залучили винищувачі НАТО, які згодом збили дрон.

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Теги: росія НАТО Литва дрон

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