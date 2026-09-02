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Путін і Пашинян посперечалися щодо курсу Вірменії на ЄС

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Путін і Пашинян посперечалися щодо курсу Вірменії на ЄС
Єреван продовжує поглиблювати контакти із Заходом
фото з відкритих джерел

Пашинян заявив, що Вірменії ще не час визначатися між ЄС та ЄАЕС

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі в Бішкеку розійшлися в оцінках європейського курсу Єревана та його подальшої участі в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Агентство».

Під час відкритої частини зустрічі Путін заявив, що прагнення Вірменії до Європейського Союзу є її «природним» і «законним» правом. Водночас російський президент попередив про можливі труднощі для участі країни в євразійській інтеграції. За його словами, правила ЄАЕС та ЄС у низці сфер відрізняються, а зближення з Брюсселем може вплинути на торговельно-економічні зв'язки Вірменії з державами ЄАЕС.

«Чим швидше ми визначимося, тим краще», – сказав Путін. Він пояснив, що Москві потрібно розуміти, як надалі розвивати економічні відносини з Єреваном.

Російський президент також навів економічні показники Вірменії. За його словами, за час участі країни в ЄАЕС ВВП Вірменії зріс утричі, а експорт до держав об'єднання – у десять разів. Путін також згадав спільну заяву лідерів чотирьох країн ЄАЕС від 29 травня, у якій Вірменію закликали провести референдум щодо подальшого курсу країни.

Пашинян не погодився з оцінкою Москви щодо порушення зобов'язань Вірменії. Він заявив, що Єреван проаналізував двосторонні домовленості з Росією та нормативну базу ЄАЕС і не знайшов підстав вважати, що країна порушила взяті на себе зобов'язання.

Прем'єр-міністр також пояснив позицію щодо закону про початок процесу вступу Вірменії до ЄС. Документ, ухвалений у березні 2025 року, за його словами, не означає автоматичного виходу з ЄАЕС. Вірменія не повідомляла партнерів про намір залишити об'єднання і не запускала передбачену договором процедуру виходу.

Путін із цим не погодився. На його думку, ухвалення закону про початок вступу до іншого економічного об'єднання фактично є заявою про вихід із ЄАЕС. Російський президент наголосив, що одночасне перебування в обох інтеграційних об'єднаннях є несумісним.

Пашинян відповів, що у Вірменії розуміють необхідність зробити конкретний вибір у майбутньому. Водночас, за його словами, зараз для цього немає умов, оскільки реальної альтернативи чинному формату економічної інтеграції поки не створено.

«Зараз фактично у нас немає альтернативи, ця альтернатива не створена в реальності. Коли вона буде створена, якщо буде створена, тоді, звісно, зробимо вибір за допомогою референдуму або без нього», – сказав Пашинян.

Путін закликав не відкладати рішення та провести голосування вже зараз.

«Ну то проведіть його й закриємо тему, ось і все», – відповів російський президент.

Питання референдуму

Пашинян окремо пояснив, чому вірменський парламент ухвалив закон про початок процесу вступу до ЄС. За його словами, документ фактично замінив ідею негайного референдуму, оскільки питання про вступ до Євросоюзу, на думку уряду, ще не було достатньо підготовленим для винесення на голосування.

Вірменський прем'єр наголосив, що метою закону було дати країні та суспільству альтернативу. Він заявив, що після створення такої альтернативи Вірменія зробить остаточний вибір. Спосіб його ухвалення – через референдум чи інший механізм – наразі не визначений.

Європейський напрям Вірменії при цьому залишається актуальним. У серпні Пашинян заявляв, що Єреван може найближчим часом розпочати процес подання офіційної заявки на вступ до Європейського Союзу. За його словами, референдум може відбутися після реакції Брюсселя на заявку та появи дорожньої карти подальшого руху. 

Нагадаємо, наприкінці липня Путін уже закликав Пашиняна визначитися з майбутнім курсом Вірменії під час телефонної розмови. Тоді прем'єр-міністр заявив, що референдум щодо вступу до ЄС можливий після офіційного подання заявки на членство.  

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Теги: експорт парламент Нікол Пашинян президент Єреван Вірменія закон референдум путін Європейський Союз

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