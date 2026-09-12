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В Індії стартував саміт БРІКС за участю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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В Індії стартував саміт БРІКС за участю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна
Лідери країн БРІКС під час саміту в Нью-Делі, 12 вересня 2026 року
фото: Reuters

Однією з тем зустрічі стала війна США проти Ірану

У Нью-Делі 12 вересня розпочався саміт БРІКС – об'єднання країн, що розвиваються. У заході беруть участь лідери низки держав, зокрема російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Серед учасників саміту також президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Південної Африки Сиріл Рамафоса та спадкоємний принц ОАЕ шейх Халед бін Мохамед бін Заїд Аль Нахайян.

Під час саміту виступив Володимир Путін. Він заявив про посилення співпраці між країнами БРІКС та формування «багатополярного світу». Диктатор зазначив, що «однополярна система міжнародних відносин відходить у минуле», а баланс сил нібито перерозподіляється на користь нових центрів зростання на Глобальному Півдні та Сході.

Путін також звинуватив низку країн у провокуванні конфліктів та створенні осередків напруженості. Мовляв, через їхні дії система міжнародних відносин «дає збій».

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час саміту прагне посилити торговельні та економічні зв'язки між країнами BRICS. Зокрема, він має намір закликати учасників об'єднання до розширення можливостей для бізнесу. За даними Reuters, одним із завдань саміту є подолання розбіжностей між членами БРІКС на тлі війни США проти Ірану.

Раніше повідомлялося, що війна Росії проти України стала одним із викликів для саміту БРІКС у Нью-Делі. Позиції держав об'єднання щодо російської агресії та їхні відносини з Москвою залишаються одним із питань, які ускладнюють вироблення спільної позиції учасників. 

BRICS (БРІКС) – міждержавне об'єднання, створене для розвитку економічної та політичної співпраці. Назва утворена від перших літер англійських назв Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згодом склад BRICS розширився, до об'єднання приєдналися нові країни.

Перед проведенням саміту країни БРІКС узгодили спільну декларацію, яку оприлюднять за підсумками зустрічі. За інформацією Reuters, у документі учасники об'єднання не засуджуватимуть жодну зі сторін війни США проти Ірану. Це пов'язано з економічними зв'язками окремих членів BRICS зі Сполученими Штатами, а також із членством Ірану в об'єднанні.

Нагадаємо, Росія планує створити космічну раду БРІКС для поглиблення співпраці з Китаєм, Індією та іншими країнами об'єднання. За даними Bloomberg, Москва прагне використати цей формат для розвитку спільних космічних проєктів на тлі обмеження співпраці із Заходом.

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Теги: БРІКС США росія Китай путін Індія Іран Сі Цзіньпін

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