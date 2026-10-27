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Мелоні розкритикувала свого віцепрем'єра за вимогу припинити допомогу Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мелоні розкритикувала свого віцепрем'єра за вимогу припинити допомогу Україні
Уряд Мелоні підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії
фото: EPA/UPG

Мелоні застерегла Сальвіні від публічних суперечок усередині коаліції

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні висловила невдоволення заявою віцепрем’єра Маттео Сальвіні про намір домагатися припинення допомоги Україні. Уряд не підтримав його ініціативу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Repubblica.

У неділю Сальвіні переобрали лідером ультраправої партії «Ліга». Після цього політик заявив, що вимагатиме від уряду зупинити допомогу Україні. У Європарламенті «Ліга» входить до групи «Патріоти за Європу» разом із французькою ультраправою партією «Національне об’єднання» Марін Ле Пен.

Уряд Мелоні підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Після заяв Сальвіні прем’єрка зателефонувала йому, висловила невдоволення його ультиматумом і застерегла від публічних суперечок усередині коаліції.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр та міністр транспорту Маттео Сальвіні виступив за припинення економічної та військової підтримки України. Він заявив, що домагатиметься зупинення допомоги Києву. Натомість Італія завершила підготовку чергового пакета військової допомоги Україні та має намір передати його найближчим часом.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що новий пакет військової допомоги вже готовий до відправлення. За його словами, Рим продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Теги: військова допомога Італія Джорджа Мелоні

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