83-річна італійка стала зіркою соцмереж завдяки рецептам своєї молодості

Кулінарний блог приносить жінці більше грошей, ніж будь-яка з її попередніх робіт

83-річна італійка Грейс Джераміта, відома в соцмережах як Nonna Gracie, стала популярною блогеркою завдяки відео з приготуванням традиційних страв. За її кулінарними рецептами стежать мільйони людей, про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Грейс переїхала з Італії до США у 18 років. Щоб забезпечити двох доньок, їй доводилося одночасно працювати на кількох роботах. Однак справжня популярність прийшла до жінки вже у похилому віці.

Шість років тому онук Метью запропонував бабусі почати знімати відео, на яких вона готує страви за рецептами, якими користується десятиліттями. Спочатку Джераміта сумнівалася, адже нічого не знала про соціальні мережі та, за власним зізнанням, не надто добре розмовляла англійською. Попри це, кулінарні ролики швидко здобули популярність.

Нині за приготуванням страв італійської бабусі спостерігають мільйони підписників з усього світу. «Я завжди плачу, коли люди з усього світу надсилають мені повідомлення», – розповіла Джераміта.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nonna Gracie (@realnonnagracie) Нонна знімає відео з рецептами страв, які готує десятиліттями

За словами блогерки, її відео присвячені не лише приготуванню їжі. Насамперед вона прагне зберегти й передати молодшому поколінню традицію збирати всю родину за одним столом.

Грейс Джераміта – не єдина літня жінка, яка перетворила своє захоплення на прибуткову справу. Так, 96-річна американка Ліліан Дроняк, відома як Grandma Droniak, має 15 млн підписників. Вона почала публікувати відео у 2020 році за допомогою онука. Тепер жінка співпрацює з брендами харчових продуктів і косметики.

96-річна Ліліан Дроняк заробляє на рекламі в соцмережах фото: grandma_droniak/Instagram

Зароблених на рекламі коштів їй вистачає, щоб самостійно оплачувати проживання в будинку для літніх людей, яке коштує $12 тис. на місяць, а також відкладати гроші на навчання правнуків.

Ще одна блогерка – 82-річна британка Вів Труран із Кардіффа. Після смерті чоловіка вона почала публікувати в Instagram відео зі своїми яскравими образами та зібрала понад 800 тис. підписників. Тепер Вів щодня знімає два ролики, демонструючи одяг, колекцію з 22 пар окулярів і численні шарфи.

82-річна Вів Труран демонструє модні образи фото: vivthecarer/Instagram

За словами представниці маркетингової агенції We Are Social Наомі Баркер, літні блогерки приваблюють рекламодавців завдяки відданій аудиторії, яка їм довіряє. Водночас молодим підписникам такі жінки дарують відчуття затишку та підтримки. Для частини аудиторії вони стають своєрідними «віртуальними бабусями», які діляться життєвим досвідом і допомагають інакше подивитися на старіння.

Раніше «Главком» розповідав про 89-річну мешканку Вінниччини Ганну Латюк, яка стала популярною в TikTok завдяки виконанню старовинних українських пісень. Відео жінки публікує її донька, а один із роликів набрав понад 200 тис. переглядів.