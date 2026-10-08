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Зеленський анонсував нові рішення ЄС щодо підтримки України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський анонсував нові рішення ЄС щодо підтримки України
Однією із головних тем зустрічі став енергетичний пакет підтримки на зиму
фото: Офіс президента України

Президент обговорив із Антоніу Коштою фінансування, енергетику та переговори про вступ

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили подальшу фінансову підтримку України, підготовку до зимового періоду, відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу до ЄС та майбутні контакти з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський подякував Кошті за позицію Євросоюзу щодо російських ударів по Україні. За словами президента, лише останніми днями внаслідок атак по Прилуках, Краматорську, Києву та інших українських містах загинули 78 людей, ще 215 отримали поранення.

«Це жорстка російська ескалація – терор проти людей і життя. І важливо, щоб лідери не ігнорували те, що відбувається», – наголосив Зеленський.

Окремо глава держави подякував президенту Євроради за транш у розмірі €1,2 млрд, який Україна отримала напередодні. За словами Зеленського, ці кошти будуть використані для потреб оборони, зокрема закупівлі та виробництва дронів.

Президент зазначив, що Україна працює над отриманням інших необхідних рішень від європейських партнерів.

Під час розмови Зеленський і Кошта також обговорили графік відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Раніше президент називав відкриття решти переговорних кластерів одним із ключових питань у відносинах із ЄС.

Ще однією темою став енергетичний пакет на зиму. Україна та ЄС працюють над рішеннями, які мають допомогти пройти опалювальний сезон в умовах російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Також сторони домовилися провести найближчим часом зустріч у форматі трьох – Зеленського, Антоніу Кошти та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Очікується, що під час неї обговорять подальшу підтримку України та ключові рішення на європейському напрямку.

Зеленський також поінформував Кошту про контакти та зустрічі з представниками США, які мають відбутися найближчими днями. За словами президента, українська переговорна команда вже вирушила до Сполучених Штатів. «Цінуємо підтримку Європи», – наголосив Зеленський.

Європейський Союз залишається одним із ключових фінансових партнерів України. Зокрема, 2 жовтня Єврокомісія повідомила про черговий транш у межах Ukraine Facility на €2,9 млрд, після чого загальний обсяг виплат за програмою перевищив €32 млрд.

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Теги: Володимир Зеленський Європа санкції військова допомога гуманітарна допомога

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